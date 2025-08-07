Verkkouutiset

Valtiovarainministeri Riikka Purra. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

SDP:n edustajan mukaan ministeriön esitys oli kuin yhden puolueen pamfletti

  • Julkaistu 07.08.2025 | 13:54
  • Päivitetty 07.08.2025 | 13:54
  • Politiikka
Tuula Haataisen mukaan esitetyt leikkaukset kohdistuisivat myös koulutukseen.
Kansanedustaja Tuula Haataisen (sd.) mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesitys vaikuttaa noudattavan täysin perussuomalaisten poliittista linjaa.

Haataisen mukaan budjettiesityksen leikkaukset kohdistuisivat myös opetukseen ja sivistykseen. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­toimintaan sekä yliopistoihin on esitetty leikkauksia.

– Purran esitys kieltämättä muistuttaa enemmän perussuomalaisten pamflettia kuin vakavasti otettavaa budjettiesitystä, Haatainen sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan kuntien valtionosuuksien leikkausten kautta kunnat olisivat käytännössä pakotettuja leikkaamaan perusopetuksesta.

Eduskunnassa on Haataisen mukaan ollut laaja yhteisymmärrys siitä, että perusopetuksesta ei leikata.

– Suomen lapsilla ja nuorilla on oikeus rauhalliseen koulutiehen ja opettajilla ja muulla henkilökunnalla on oikeus työrauhaan. Jatkuva leikkaussaksilla uhkailu nakertaa uskoa tulevaisuuteen.

