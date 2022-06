SDP:n eduskuntaryhmä: Lisämenot ovat välttämättömiä

Kansanedustaja Riitta Mäkinen piti sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen. Eduskuntaryhmän mukaan Venäjän hyökkäys muutti Suomen muuten hyviltä näyttäneet talousnäkymät.

-Viime vuonna uskoimme pandemian olevan taittumassa. Ilmassa oli uutta nousua. Talous kasvoi 3,5%:n vauhdilla, työllisyys nousi kohti ennätyslukemia. Myös velkasuhde kääntyi laskuun.

Sosiaalidemokraattien mukaan ”kaikki muuttui helmikuun lopussa”.

– Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan suisti raiteiltaan niin Euroopan turvallisuuden kuin elpyvän talouden. Ukrainalaiset kantavat raskaimman taakan puolustaessaan maataan. On selvää, että me autamme, mutta tällä on myös hintansa. Valtiovarainvaliokunnan saaman arvion mukaan sodan seuraukset maksavat meille suomalaisille yli 7 miljardia euroa vuosina 2022–2026.

– Lisämenot ovat välttämättömiä ja on selvää, ettei niitä voi toteuttaa kehyksen puitteissa. Siksi kehysääntöön tehdään poikkeus, joka kattaa puolustuskykymme nostamiseen, Ukrainan pakolaistilanteen hoitamiseen ja huoltovarmuuteen liittyvät menot.

Sosiaalidemokraattien mukaan oppositio on vaatinut menokuria, vaikka menoja tulisi itse asiassa lisätä inflaation takia.

-Vielä hetki sitten oikeisto-opposition vaati kovia leikkauksia ihmisten toimeentuloon ja palveluihin. SDP:n mielestä tämä ei ole taloudellisesti viisasta, eikä inhimillisesti oikein. Päinvastoin – ihmiset tarvitsevat nyt helpotusta arkeen ja toimeentuloon, kun inflaatio syö kiihtyvällä tahdilla ostovoimaa.

Tämän takia sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä tarvitaan ”vielä lisää täsmätoimia”, kuten jo tehdyt indeksikorotukset ja eläkeläisten verotuksen keventäminen.

– Sdp on valmis tarkastelemaan tasapuolisia ja tehokkaita keinoja ostovoiman turvaamiseksi. Tarvitsemme yhä koronakriisin jälkihoitoa. Pandemian jälkeensä jättämä hoito-, hoiva-ja oppimisvelka on maksettava nyt.

Lisäksi vallitsevassa tilanteessa tarvitaan rahaa turvallisuuden vahvistamiseen.

– Puolustusvoimien toimintamenoihin ohjataan kehyskaudella 130-200 miljoonaa vuodessa, materiaalihankintoihin 1,5 miljardia sekä Rajavartiolaitokselle sekä kyberturvallisuuteen merkittäviä panostuksia.

Sosiaalidemokraatit korostavatkin, että tulevina vuosina tarvitaan kasvua ja menomalttia. Lisäksi ”koulutus, osaaminen ja tki-panostukset ovat ainoa kestävä pohja tulevaisuuden hyvinvoinnille”

– Tarvitsemme tulevina vuosina menomalttia sekä jatkotoimenpiteitä veropohjan tiivistämiseksi. Liikkumavara tulee kohdentaa niille, joihin hintojen nousu pahiten osuu. Erityisesti, jos valtio voi samalla tukea ostovoiman ja kilpailukyvyn takaavien tuloratkaisujen syntyä työmarkkinoilla. Avainasemassa on työllisyys ja tuottavuus.

Sosiaalidemokraatit korostavat, että talouskehityksen ilmaston ja turvallisuuden takia Suomen tulee olla tulevaisuudessa päästötön.

– Uudella teknologialla Suomeen syntyy korkean tuottavuuden työtä ja kotimarkkinoistamme tulee kasvualusta vientiyrityksille.

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä kiittää hallitusta siitä, että Suomi on ”välttänyt konkurssiaallot ja massatyöttömyyden, koska hallituksella on ollut kykyä ja malttia olla tukahduttamatta taloutta väärin kohdennetuilla leikkauslistoilla.”

-Työllistävää kasvua, investointeja ja osaamista vahvistavalla talouspolitiikalla turvaamme Suomen kriisinsietokykyä myös tulevaisuudessa.