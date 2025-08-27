Verkkouutiset

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

SDP:n Antti Lindtman: Tarvitsemme enemmän Eurooppaa

  • Julkaistu 27.08.2025 | 14:00
  • Päivitetty 27.08.2025 | 14:00
  • Politiikka
SDP:n puheenjohtajan mukaan Eurooppa ei voi nojata turvallisuudessa Yhdysvaltojen varaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan Euroopan unionin tulee siirtyä kohti määräenemmistöpäätöksiä etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Turun Eurooppa-foorumissa keynote-puheenvuoron pitänyt Lindtman painotti, että EU:n tulisi olla ulkopolitiikassa vahva toimija.

SDP:n puheenjohtajan mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen suurvaltakilpailu, digitaaliset palvelut ja tekoäly ovat haasteita, joihin nykyisen päätöksentekojärjestelmän kautta on vaikea vastata.

Suomen paikka on Lindtmanin mukaan vahvasti Eurooppassa.

– Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Emme vähemmän Eurooppaa.

Suomen EU-jäsenyyden aika on Lindtmanin mukaan ollut suuren muutoksen ja ison kehityksen aikaa.

– Unioni on laajentunut ja mennyt eteenpäin. Tänään EU on geopolitiikassakin noteerattu tekijä. On syntynyt yhteinen raha, on yhteiset markkinat ja yhteinen ulkopolitiikka – ainakin paperilla.

– Tarvitsemme enemmän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kykyä päättää ajoissa ja nopeasti EU:n yhteisistä kannoista, jotta äänemme Euroopassa ja maailman kriiseissä voisi kuulua selvästi ja kirkkaasti.

SDP:n puheenjohtajan mukaan viime ajat ovat osoittaneet, että Eurooppa ei voi nojata turvallisuudessa Yhdysvaltojen varaan.

– Naton eurooppalainen pilari on uudelleen ajankohtainen käsite ja jopa tavoite.

Myös eurooppalaisen puolustuskyvyn kehittämisessä on Lindtmanin mukaan kiire. Hänen mukaansa EU:lla tulee olla keskeinen rooli jäsenmaiden kykyjen yhteensovittamisessa ja yhteishankintojen järjestämisessä.

– Suomen puolustusteollisuudelle ja kaksikäyttötuotteiden kehittäjille Euroopan varustaminen ja Naton puolustusmäärärahatavoitteen nousu viiteen prosenttiin jäsenmaiden BKT:sta tarjoaa huomattavia kasvumahdollisuuksia.

Sisämarkkinat täytyy Lindtmanin mukaan saada toimimaan tehokkaasti myös puolustustarvikkeiden osalta.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)