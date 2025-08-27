SDP:n Antti Lindtman: Tarvitsemme enemmän Eurooppaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan Euroopan unionin tulee siirtyä kohti määräenemmistöpäätöksiä etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Turun Eurooppa-foorumissa keynote-puheenvuoron pitänyt Lindtman painotti, että EU:n tulisi olla ulkopolitiikassa vahva toimija.

SDP:n puheenjohtajan mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen suurvaltakilpailu, digitaaliset palvelut ja tekoäly ovat haasteita, joihin nykyisen päätöksentekojärjestelmän kautta on vaikea vastata.

Suomen paikka on Lindtmanin mukaan vahvasti Eurooppassa.

– Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Emme vähemmän Eurooppaa.

Suomen EU-jäsenyyden aika on Lindtmanin mukaan ollut suuren muutoksen ja ison kehityksen aikaa.

– Unioni on laajentunut ja mennyt eteenpäin. Tänään EU on geopolitiikassakin noteerattu tekijä. On syntynyt yhteinen raha, on yhteiset markkinat ja yhteinen ulkopolitiikka – ainakin paperilla.

– Tarvitsemme enemmän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kykyä päättää ajoissa ja nopeasti EU:n yhteisistä kannoista, jotta äänemme Euroopassa ja maailman kriiseissä voisi kuulua selvästi ja kirkkaasti.

SDP:n puheenjohtajan mukaan viime ajat ovat osoittaneet, että Eurooppa ei voi nojata turvallisuudessa Yhdysvaltojen varaan.

– Naton eurooppalainen pilari on uudelleen ajankohtainen käsite ja jopa tavoite.

Myös eurooppalaisen puolustuskyvyn kehittämisessä on Lindtmanin mukaan kiire. Hänen mukaansa EU:lla tulee olla keskeinen rooli jäsenmaiden kykyjen yhteensovittamisessa ja yhteishankintojen järjestämisessä.

– Suomen puolustusteollisuudelle ja kaksikäyttötuotteiden kehittäjille Euroopan varustaminen ja Naton puolustusmäärärahatavoitteen nousu viiteen prosenttiin jäsenmaiden BKT:sta tarjoaa huomattavia kasvumahdollisuuksia.

Sisämarkkinat täytyy Lindtmanin mukaan saada toimimaan tehokkaasti myös puolustustarvikkeiden osalta.