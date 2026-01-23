Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta on kommentoinut SDP:n johdon perjantaista ulostuloa häirintäkohusta.

– SDP:n ahdistelusoppa sen kun sakenee. Äsken nähdystä tiedotustilaisuudesta jäi käteen lähinnä enemmän kysymyksiä, kuin vastauksia. SDP:n johto hoki sitä, että nyt tehdään ulkopuolinen selvitys ja sitten katsotaan, mitä seuraamuksia tulee, Päivärinta kirjoittaa Facebookissa.

– Eikö SDP:n ryhmäjohto luota siihen, mitä uhrit ovat kertoneet ja tekijät myöntäneet tekonsa? Mitään seuraamuksia ei siis ole tullut – paitsi ryhmänjohtaja Tytti Tuppuraisen (sd.) ilmoittama keskustelu, Päivärinta hämmästelee kirjoituksessa.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina neljästä epäillystä ahdistelutapauksesta, joihin linkittyy kolme SDP:n nykyistä kansanedustajaa.

Päivärinta muistuttaa Ilta-Sanomien kysyneen SDP:n Tuppuraiselta, onko kyseisille kansanedustajille tullut tai tulossa seuraamuksia käytöksestään. Tuppurainen vastasi: ”Tapaukset on käsitelty aina työntekijän toivomalla tavalla. Epäasiallinen käytös on jokaisessa tapauksessa käsitelty myös kyseisen edustajan kanssa.”

– Lausunto on käsittämätön. Ei uhrin vastuulle voi sälyttää sitä, miten tapaus käsitellään. Uhria tulee tukea ja tekijät saattaa vastuuseen. Jos uhrilta aletaan kysellä, miten toivot, että asia käsitellään, on tilanne uhrille kohtuuton. Hän voi tuntea häpeää ja syyllisyyttä, jopa siitä, että puolueelle tulisi mainehaittaa, jos tekijälle koituisi seuraamuksia, Päivärinta hämmästelee kirjoituksessaan.

Päivärinta muistuttaa, että jokaisella on oikeus olla turvassa omalla työpaikallaan, myös eduskunnassa, eikä minkäänlaiselle häirinnälle tule antaa tilaa.

– Työtyytyväisyysselvitykset, joita eduskunnassa on tehty, osoittavat, että iso enemmistö avustajista viihtyy hyvin työssään ja kokee työskentelyilmapiirin hyväksi. On väärin luoda mielikuvaa, että kansanedustajat laajasti syyllistyisivät epäasialliseen käytökseen. Siksi pidänkin tärkeänä, että tapaukset yksilöidään ja niihin myös puututaan. Nollatoleranssi tarkoittaa tekoja, ei vain sanoja, Päivärinta jatkaa.