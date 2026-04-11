”SDP:llä ei ole edes näkemystä siitä, onko Suomen velkataso ongelma vai ei”

Sosialidemokraattien talouslinjasta ei ota selvää edes puolue itse, arvelee kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tiedotteessaan.

Hajanaisuus tuli Kauman mukaan näkyviin sen jälkeen, kun SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar arvosteli parlamentaarisesti sovittua velkajarrua. Tämä siitäkin huolimatta, että Razmyar oli mukana velkajarrua valmistelleessa työryhmässä.

Pian tämän jälkeen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ilmoitti asettuvansa syrjään varapuheenjohtajan pallilta, vedoten erimielisyyksiin puolueen talouspolitiikasta.

Kauma kummastelee, miten SDP:ssä voidaan edes haaveilla julkisen talouden korjaamisen johtoroolista, kun puolue ei edes itse tiedä, mitä se haluaa.

– SDP markkinoi itseään hyvinvointiyhteiskunnan reiluna puolustajana, mutta puolueella ei ole edes vankkaa yhteistä näkemystä siitä, onko Suomen päätähuimaava velkataso ongelma vai ei, Kauma päivittelee.

Kokoomusedustajasta on erityisen huolestuttavaa, että SDP:n esittämät keinot julkisen talouden tasapainottamiseen ovat myös ristiriidassa puolueen omien kasvutavoitteiden kanssa. Käytännössä tämä näkyy siinä, että puolue sanoo haluavansa kasvua ja työllisyyttä, mutta ajaa samalla työn ja marginaaliverotuksen kiristämistä sekä pk-yritysten verotuksen tiukentamista.

Tällaiset toimet kuitenkin nakertavat kasvua kaikista eniten. Samaan aikaan SDP on Kauman mukaan myös vastustanut lähes kaikkia hallituksen tekemiä sopeutuksia.

Hän päivitteleekin sitä, miten oppositiopuolue on vaatinut rahaa koulutukseen, hyvinvointiin ja vihreään siirtymään, mutta ei lainkaan esittänyt, mistä rahat tulevat tai miten nykyiset palvelut tuotettaisiin tehokkaammin.

– Vastuullinen oppositio ei pelkästään vaadi lisää, vaan esittää myös, miten se rahoitetaan, Kauma sanoo.

Kauman arvio SDP:stä onkin karu. Puolueelta puuttuu sekä yhteinen tahto että uskottava ohjelma.

– Kun puoluejohto on keskenään täysin eri mieltä, mikä on talouslinjan suunta, ja yksi heistä jättää tehtävänsä juuri tämän takia, on aika kysyä: onko SDP:llä ylipäätään kykyä esittää uskottavaa vaihtoehtoa? hän kysyy.