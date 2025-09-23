SDP tyrmää veronkevennykset: Näpertely ei riitä

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Suomen talouskasvun pitäisi olla jo käynnissä.

– Inflaatio ja korot ovat laskeneet, ja työmarkkinaosapuolten neuvottelemat sopimuskorotukset parantavat ostovoimaa, Lindtman sanoi ensi vuoden budjettiesitystä koskevassa lähetekeskustelussa tiistaina.

Hänen mukaansa ennen pitkää kasvu kyllä tulee.

– Mutta se ei tule ennen kuin luottamus huomiseen palaa tavallisiin suomalaisiin palkansaajiin ja perheisiin.

– Eikä tästä tavallisia suomalaisia pidä syyllistää. He laittavat nyt kaiken ylimääräisen säästöön, koska yhteiskunnan turvaverkkoja on revitty rikki ja pelätään oman työpaikan puolesta, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan Suomen talouden kasvu ei käynnisty pelkällä puheella. Hän viittaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) lausuntoihin, joiden mukaan taloudessa on nähtävillä myönteisiä merkkejä.

– Näyttääkin siltä, että kansalaiset eivät jaa pääministerin optimismia, Lindtman totesi.

Hänen mukaansa suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen hallituksen talouspolitiikalle. Puheenvuorossaan Lindtman arvosteli esimerkiksi ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista ja julkiseen talouteen tehtäviä sopeutustoimia.

Puheenvuoronsa lopuksi Lindtman sanoi SDP:n tekevän oman vaihtoehtonsa hallituksen talouspolitiikalle. Niitä olisivat jo SDP:n aiemmin esittämä yritystukien karsiminen ja hallituksen tekemien verokevennysten peruminen.

– Me emme syytäisi satoja miljoonia euroja tehottomia Kela-korvauksia yksityisen terveysbisneksen tukemiseen. Me emme näpertelisi puolen prosentin ruoan alv-alennuksen kanssa, vaan helpottaisimme pienyrittäjien tilannetta parantamalla kotitalousvähennystä ja nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan SDP tekisi aitoja kasvutoimia, sillä ilman talouskasvua leikkauslistoja jouduttaisiin tekemään ikuisesti.

– On aika kääntää suunta.

