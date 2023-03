Puolueiden puheenjohtajilta kysyttiin Helsingin Sanomain eduskuntavaalitentin aluksi tiistai-iltana kommentteja HS:n kannatuskyselystä. Sitä johtaa kokoomus 19,8 prosentilla. Jaetulla toisella sijalla ovat PS ja SDP 19,2 prosentilla kumpikin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi ”ei kuumota” kysymykseen, kuumottaako tasainen tilanne häntä.

– … nämä ovat äärettömän tärkeät vaalit. Me olemme kärjessä, Petteri Orpo sanoi mikrofonin vielä temppuillessa.

– Nyt ääniä on annettu ennakkoäänestyksessä, ja ne siis lupaavat sitä, että lähtötilanne näihin viimeisiin päiviin on hyvä. Näissä vaaleissa on tärkeää olla innostunut – niin kuin näkyy siitä, että täällä on näin paljon väkeä, hän totesi yleisölle.

– Näissä vaaleissa päätetään nyt siitä – tuo tiukka kisa kertoo sen – millä politiikalla Suomea johdetaan seuraavat neljä vuotta. Kenen johdolla? SDP on näyttönsä antanut: velkaa ja hoitojonoja. Perussuomalaiset katsovat enemmän taaksepäin kuin eteenpäin. Kokoomuksella on vastuullinen vaihtoehto joka katsoo eteenpäin ja uskoo että asiat ovat järjestettävissä, Orpo mainosti.