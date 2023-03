HS-gallupissa kokoomuksella yhä niukka johto

Kolmen suurimman puolueen kesken kannatus on tasoittunut, sillä perussuomalaisten ja SDP:n kannatus on 19,2 prosenttia eli ero kokoomukseen on 0,6 prosenttiyksikköä, kertoo Helsingin Sanomien teettämä kysely.

Kokoomus 19,8 (-1,0)

PS 19,2 (-0,1)

SDP 19,2 (-0,1)

Keskusta 11,4 (+0,7)

Vihreät 8,4 (+0,1)

Vas 8,3 (+0,1)

RKP 4,5 (0,0)

KD 4,0 (0,0)

Muut 3,3 (+0,6)

LN 1,9 (-0,3)

HS:n mukaan tutkimuksen tausta-aineistosta voi päätellä, että 34 prosenttia voi vielä vaihtaa puoluetta ja seitsemän prosenttia jättää kokonaan äänestämättä. 59 prosenttia ei tekisi kumpaakaan näistä. Kyse on henkilöistä, jotka eivät ole vielä äänestäneet.

Kantar Publicin tekemän tutkimuksen virhemarginaali on 2,1 prosenttia suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Kantar Public toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin 9.3.2023–25.3.2023 ja sitä varten haastateltiin puhelimitse 2 002 henkilöä. Otos edustaa Suomen 18–79-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Niiden osuus, jotka eivät osanneet tai halunneet sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät eduskuntavaaleissa, tai sanoivat, etteivät kävisi äänestämässä, oli 35 prosenttia.