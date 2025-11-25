SDP lisäisi menoja yli 800 miljoonalla eurolla

Oppositiopuolue SDP esitteli vaihtoehtobudjettinsa tiistaina iltapäivällä. Vaihtoehdossaan puolue peruisi useita nykyisen hallituksen uudistuksia ja tekisi menolisäyksiä 827,7 miljoonan euron edestä.

Puheenjohtaja Antti Lindtmanin (sd.) mukaan luottamus on talouden paras valuutta. Hänen mukaansa puolue pyrkii toimiin, joilla tehdään ”reilumpaa politiikkaa” ja palautetaan ihmisten luottamus talouteen.

– Kasvun jarru on luottamus tai tarkemmin sanottuna sen puute, Lindtman totesi tiedotustilaisuudessa.

Lindtmanin mukaan SDP pyrkii tarjoamaan käännettä politiikalle ja vaihtoehtoa nykyisen hallituksen politiikalle. Petteri Orpon (kok.) hallituksen uudistuksia Lindtman piti epäonnistuneena.

– SDP tunnustaa myös tosiasiat. Julkisen talouden tilanne on vaikea, Lindtman totesi.

Puoluejohtaja muistutti, että myös SDP on sitoutunut sopeuttamaan julkista taloutta. Lindtmanin mukaan SDP ei hakisi säästöjä pelkistä leikkauksista, vaan pyrkisi tavoittelemaan myös kestävää kasvua.

Vaihtoehtobudjetissaan SDP keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta. Samaan aikaan se nostaisi ylimpiä marginaaliveroja nykyisestä ja peruisi työn verotukseen tehtyjä kevennyksiä. SDP:n vaihtoehdossa on säästötoimia 912 miljoonan euron edestä ja menolisäyksiä 828,7 miljoonalla eurolla. Menolisäyksiä olisi tulossa etenkin hyvinvointialueille. Verotoimia on yhteensä 379 miljoonalla eurolla.

Puolue palauttaisi myös työmarkkinajärjestöjen eli ay-liittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden. SDP esittää myös korotuksia esimerkiksi kotitalousvähennykseen ja matkakuluvähennykseen. SDP palauttaisi myös tuohuonevähennyksen ja työsuhdepolkupyörien verovapaan edun.

Käytännössä SDP keskittyy vaihtoehtobudjetissaan siis perumaan useita hallituksen tekemiä uudistuksia ja verovähennyksiä.