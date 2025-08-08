Verkkouutiset

SDP:n vaalimainontaa arkistokuvassa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

SDP ei kerro talouslinjaansa ennen vaaleja – kokoomusedustaja pöyristyi

  • Julkaistu 08.08.2025 | 11:15
  • Päivitetty 08.08.2025 | 12:21
  • Politiikka, SDP
Timo Heinosen mukaan puolue ei ole kyennyt osoittamaan vaihtoehtoa hallituksen sopeutustoimille.
Oppositiopuolue SDP ilmoitti Uutissuomalaisen kyselyssä, että ottaa kantaa ensi kauden sopeutustarpeeseen vasta juuri ennen kevään 2027 eduskuntavaaleja. Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen on pöyristynyt, että SDP aikoo pimittää sopeutustoimensa ensi eduskuntavaaleihin asti.

– SDP kyllä kiiruhtaa ampumaan alas jokaisen hallituksen sopeutustoimen, mutta vaikenee omasta vaihtoehdostaan. Aikooko SDP todella jatkaa taloussumutustaan eduskuntavaaleihin saakka?, edustaja Heinonen kysyy tiedotteessa.

Heinonen muistuttaa, että SDP ei ole kyennyt koko vaalikauden aikana kertomaan omaa vaihtoehtoaan hallituksen sopeutustoimille.

– Ensimmäisestä vaihtoehtobudjetista puuttui täysin arviot esimerkiksi työllisyysvaikutuksista, seuraavassa vaihtoehtobudjetissa SDP taas kuittaisi hallituksen sopeutustoimet lähes täysin. SDP:n linjattomuus talouspolitiikassa on käsittämätöntä, Heinonen toteaa.

Ensi hallituskauden sopeutustarve pohjautuu valtiovarainministeriön (VM) riippumattomaan arvioon. Heinonen hämmästeleekin, eikö SDP luota asiantuntijatietoon.

Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi ottavansa kantaa sopeutuksiin vasta nähtyään VM:n syksyn 2026 ennusteen. Miksi demarit eivät suoraan jo nyt sitoudu VM:n sopeutustarpeeseen, eikö SDP luota valtiovarainministeriön virka-arvioihin? Politisoiko SDP valtiovarainministeriön riippumattomia ennusteita?, Heinonen hämmästelee.

Tällä hetkellä käsitellään valtiovarainministeriön budjettiehdotusta vuodelle 2026. Ministeriön kesän ennusteen mukaan lisäsopeutustarve budjetissa olisi noin miljardi euroa. Arvio tarkentuu vielä budjettiriiheen.

– Kokoomus on valmis tämän mittaluokan lisäsopeutuksiin, jotta velkasuhteen kasvu saadaan taittumaan. Demareilta taas ei ole totuttuun tapaan kuulunut mitään konkretiaa lisäsopeutuksista, Heinonen päättää

