Savupatsas Moskovassa – suuri voimalaitos syttyi yllättäen tuleen

Moskovassa sijaitsevassa CHP-16-voimalaitoksessa on syttynyt laaja tulipalo, jonka kerrotaan laajenevan.

Turvallisuusjoukkojen väitetään aluksi estäneen pelastuslaitoksen saapumisen alueelle. Palokunta pääsi lopulta perille, mutta laitoksen ympärillä olevat putket ovat vaikeuttaneet sammutuskaluston käyttöä.

Paikallismedian mukaan tulipalon pelätään laajenevan entisestään, sillä voimalaitoksen maanalaisissa tiloissa on suuria öljyvarastoja.

Gazprom-konserniin kuuluvan energiantuotantoyhtiö Mosenergon operoiman lämpövoimalaitoksen teho on 650 megawattia. Se tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Moskovan luoteisosiin. Alkuperäiseltä nimeltään Leningrad CHPP -laitoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1940. Sitä laajennettiin uusilla yksiköillä 1950–1980-luvuilla.

Voimalaitoksessa otettiin käyttöön vuonna 2014 uusi CCGT-420-yksikkö, jonka kaasu- ja höyryturbiinit toimitti saksalainen Siemens-yhtiö. Vanhat turbiinit ja boilerit poistettiin käytöstä vuonna 2016.

Palon syttymissyy ei ole selvillä.

The roof of the thermal power plant CHP-16 on 3rd Khoroshevskaya Street is on fire!!! Thick black smoke is pouring out of the building. Firefighters are trying to get to the scene of the emergency, but they are not allowed in because it is a restricted…

