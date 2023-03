Sauli Niinistö Ylellä: Maailmassa tapahtuu paljon kielteistä kierrettä

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ylen Ykkösaamussa vierailuaan Turkkiin sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessia.

Niinistö sanoi, että yksi matkan tarkoituksista oli keskustella geopoliittisesta tilanteesta, josta hän sanoo olevansa hyvin huolissaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanilla on Niinistön mukaan keskusteluyhteys niin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiin, Venäjän presidentti Vladimir Putiniin kuin Iraniin ja Kiinaan.

– Hänen tuntumansa siitä oli kyllä hyvä kuulla siihen mittaan, kun hän sitä avasi. Kyllä nyt on tärkeätä, että havahdutaan siihen, että maailmassa tapahtuu nyt hyvin kielteistä kierrettä, Niinistö kuvasi noin tunnin kestänyttä keskustelua Erdoğanin kanssa.

Niinistön mukaan Suomen Nato-jäsenyyden mahdollinen eteneminen on ”helpotus”, mutta muistuttaa, että prosessi vielä jatkuu.

Presidentiltä kysyttiin näkemystä aikataulusta Suomen jäsenyyden lopulliseen vahvistamiseen. Hänen mukaansa Turkin presidentti viesti oli, että Turkin parlamentti ratifioisi jäsenyyden vielä ennen jäämistään vaalitauolle huhtikuussa.

– Siinä ajassa pitäisi Turkin sitten toimia. Muutoin venähtää kyllä aika pitkälle Turkin vaalitauon takia ja vaalien takia, vaalituloksen takia ja miten sitten järjestäytyminen sen jälkeen tapahtuu. Kaikki saattaa sitten mutkistua eli parhaassa, korostan parhaassa, mahdollisessa tapauksessa niin kyllä silloin pääsiäisen nurkilla viisaampia ollaan, Niinistö totesi.

Mikäli ratifiointia ei ehditä Turkissa tehdä ennen vaalitaukoa ja vaaleja, aikataulu riippuu myös siitä aiheuttaako tulos ”ylimääräistä säpinää Turkin sisäpolitiikkaan”.

Niinistön mukaan Ruotsin Nato-jäsenyys on myös Suomen intressi ja tätä hän korosti myös Turkin vierailullaan. Tiivis yhteistyö Ruotsin kanssa jatkuu kuitenkin kaikesta huolimatta:

– Meillä on varsin tiivis yhteistyö Ruotsin kanssa ja jokainen sopimus pysyy voimassa. Meillä on eteenpäin vietyä kolmikantakeskustelua Norjan, Ruotsin ja Suomen kanssa ja sitten täytyy muistaa, että koko tämän ajan me olemme nyt tiivistäneet valtavasti suhdettamme Natoon viimeisen, sanoisin 10 vuoden aikana.

Niinistö ei pidä todennäköisenä, että Suomeen sijoitettaisiin ydinaseita ja tukikohtakin on epätodennäköinen. Niinistö muistutti, että Nato ei ole perustanut tällä vuosituhannella yhtään tukikohtaa.

Nato-jäsenyyden tuoma suurin hyöty Suomelle on ennaltaehkäisyvaikutus esimerkiksi Venäjän uhkaa vastaan.

– Sellainen tilanne, jossa Suomi on Naton jäsen, ehkäisee pitkälti kenenkään tänne tulemasta väkivalloin, ja se, joka sellaista miettisi joutuu ottamaan sen huomioon.