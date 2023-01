Sauli Niinistö varoittaa velasta TS:ssa: Elintasoamme ei ole ansaittu

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan Suomen velkaantumisesta, ja arvioi seuraavan hallituksen ”joutuvan uskomattoman koville”. Presidentti kommentoi asiaa Turun Sanomien haastattelussa.

Presidentti Niinistön mukaan tilanteen vakavuutta ei ole Suomessa vielä yleisesti ymmärretty. Hän vertaa tilannetta 1990-lukuun, jolloin puolueilla oli selkeät näkemykset huonon taloustilanteen kaipaamista korjaustoimista. Tilanne on nyt kuitenkin parempi kuin vuonna 1995, presidentti toteaa.

Haastattelussa Niinistö ruotii etenkin liian löyhäksi kokemaansa rahapolitiikkaa.

– Tähän velkaantumiseen on johtanut liiallinen rahan painaminen keskuspankkien taholta. Se on kasvattanut monet väärään talousajatteluun, jossa raha on ilmaista ja velka on vaaratonta.

Tulevan hallituksen tehtävästä presidentti ennustaa haastavaa. Kaikkien, mukaan lukien puolustusvoimien, on tulevaisuudessa harkittava omaa rahankäyttöään, presidentti painottaa haastattelussa.

– Me olemme Suomessa tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velkarahalla. Siitä osuudesta joudutaan nyt varmasti luopumaan. Meidän on opittava elämään sen mukaan, mitä me olemme oikeasti tuottaneet hyvää.

TS:lle pitkän uran talouspolitiikan parissa tehnyt Niinistö toteaa, ettei julkisen talouden tasapainon saavuttaminen ole täysin ennenkuulumatonta.

– Me olemme eläneet toistakymmentä vuotta aika velkavetoisesti. Tosin kertaalleen julkinen talous, muutamia vuosia sitten, käväisi liki tasapainossa, joten mahdotonta sen tavoittaminen ei ole ollut, presidentti sanoo.