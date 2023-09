Sauli Niinistö: Sodan laajenemisen riskiä ei ole varaa sivuuttaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoittaa Euroopan maita sodan laajenemisen riskistä.

Laajassa New York Timesin haastattelussa Niinistö sanoo, että Euroopan maiden johtajilla ja kansalaisilla ei ole varaa sivuuttaa sodan laajenemisen mahdollisuutta.

Presidentin mukaan sota Ukrainassa tulee kestämään kauan ja se voi saada odottamattomia käänteitä. Hän ei sulje myöskään ydinaseiden käyttöä pois laskuista.

– Olemme hyvin arkaluonteisessa tilanteessa. Pienetkin asiat voivat muuttaa asioita paljon ja valitettavasti huonompaan suuntaan. Se on tällaisen laajamittaisen sodankäynnin riski. Riski siitä, että ydinaseita voitaisiin käyttää, on valtava, Niinistö sanoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli Niinistön mukaan eräänlainen herätys Euroopalle ja Natolle.

– No, helmikuussa 2022 se soi kovaa. Mutta kuuletko sitä enää? Niin selvästi? Se voisi olla hyvä kysymys – tajuavatko kaikki eurooppalaiset, että tämä on eurooppalainen asia, Niinistö pohtii haastattelussa viitaten herätyskellojen soimiseen.

Niinistö kannustaa Euroopan maita seuraamaan Suomen esimerkkiä maanpuolustuksessa.

– Vuosikymmen toisensa jälkeen vahvistui tunne siitä, että on hieman vanhanaikaista edes puhua puolustusvoimista tai puolustautumisesta. Nyt on tapahtunut valtava herääminen.

– Onneksi Suomessa meidän kantamme pysyi täysin toisenlaisena, Niinistö sanoo.

Haastattelussa Niinistö kehottaa samalla ymmärtämään niiden johtajien asemaa, jotka suhtautuvat varovaisesti Ukrainan tukemiseen sodan kiihtymisen pelossa.

– On ero niiden välillä, joilla on vastuuta, ja niiden välillä, joilla ei ole. Suomessakin kuulee vaatimuksia siitä, että Amerikan pitäisi tehdä sitä tai tätä. Halusin vain huomauttaa, että jos vaarana on eskalaatio suursodaksi, niin se on maailmansota, jolloin ydinaseiden käytön riski kasvaa selvästi.

Sodan jälkeistä aikaa on Niinistön mukaan mahdotonta ennustaa. Hän kuitenkin painottaa, että Venäjä ei ole katoamassa mihinkään.

Niinistön mukaan Venäjän kanssa on löydettävä keinot ylläpitää suhdetta sodan loppumisen jälkeen.

– En tarkoita mitään suurta ystävyyttä, vaan kykyä sietää, jopa ymmärtää vähän toisiamme, Niinistö sanoo.

Presidentti puhui ydinaseiden käytön vaaroista myös aiemmin tässä kuussa politiikan toimittajien yhdistykselle.