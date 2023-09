Sauli Niinistö: Ottavatko Euroopan maat vihdoin vakavasti puolustuksen?

Presidentti Sauli Niinistö puhui torstaina politiikan toimittajien tilaisuudessa Euroopan puolustuksesta tulevaisuudessa.

– Eräs seikka tulee väistämättä korostumaan, ja se on eurooppalaisten maiden rooli Natossa. Tai paremminkin: eurooppalaisten maiden kyky puolustautua, Sauli Niinistö sanoi.

Hän totesi tainneensa jo pari vuosikymmentä puhua Euroopan puolustuksen tehostamisesta.

– Kun aikanaan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker – muistaakseni 15 vuotta sitten – puhui eurooppalaisesta armeijasta, niin olin kovin tyytyväinen, ei siitä armeijasta, vaan että Euroopassa havaittaisiin ettei voi suojautua yksistään, tukeutua siihen että meillähän on Yhdysvallat selän takana.

– Meidän täytyy myös ymmärtää yhdysvaltalainen näkökulma ennen kaikkea. Yhdysvaltojen niin sanottu yleinen mielipide, johon tässä menneinä vuosina ehkä vähän kylvettiinkin sellaista sanomaa, että Eurooppa elää meidän siivellämme. Ihmiset ovat aika alttiita sen tapaiselle sanomalle, erityisesti jos siinä tuntuu olevan vähän perääkin, Niinistö pohti.

Presidentin mukaan ”nyt eurooppalaisessa keskustelussa on vihdoinkin avoimesti kysyttävä: onko kaikilla eurooppalaisilla mailla todella halua täyttää sopimusvelvoitteensa”.

– Mutta, myös ottaa ihan vakavasti tilanne (sota Ukrainassa), joka on varmasti yllättänyt kaikki, johon ei olla ollenkaan varauduttu – ja muuttaa sitä ajattelun suuntaa, että ”me elämme lintukodossa, turvallisuus on taattu, näin on ollut kymmeniä vuosia joten puolustuksestakaan ei pidä niin paljon piitata”, hän kuvaili.

– Nyt näkyy selvästi se, että maat erottuvat tässä toisistaan. Minusta tämä olisi myös Suomen Eurooppa-politiikan – johon en muutoin suin surminkaan puutu – suomalainen viesti eurooppalaiselle ulkopolitiikan keskustelulle: otetaanko nyt vakavasti?