Satoja Venäjän sotilaita on karannut rintamalta

Sadat venäläiset sotilaat ovat paenneet rintamalta ja kieltäytyneet sotimasta Ukrainassa, kertoo Wall Street Journal.

WSJ perustaa tietonsa palveluksesta kieltäytyneiden ja heidän asianajajiensa lausuntoihin. Sotilasanalyytikoiden ja Ukrainan viranomaisten arvioiden mukaan sodasta kieltäytyneitä on paljon enemmän.

Venäjän viranomaiset ovat pohtineet, kuinka he voivat rangaista rintamalta paenneita sotilaita. Koska Venäjä ei ole virallisesti julistanut sotaa Ukrainalle, rangaistukset palveluksesta kieltäytymiselle ovat toistaiseksi rajoittuneet muodollisiin palveluksesta erottamisiin.

Sodanjulistuksen puuttuessa viranomaisilla on myös vain vähän keinoja rangaista palveluksesta kieltäytyviä.

Sodasta kieltäytyvää sotilasta puolustava lakimies Mihail Benyash sanoo, että syynä rintamalta pakenemiseen on se, että monet venäläiset sotilaat eivät halua taistella. Benyash avustaa työkseen sotilaita, jotka on erotettu armeijan palveluksesta sen jälkeen, kun he helmikuussa kieltäytyivät lähtemään sotimaan Ukrainaan.

Venäjällä palveluksesta kieltäytyvä voidaan tuomita jopa kymmenen vuoden vankeuteen. Vaikka useita sotimisesta kieltäytyviä saattaa odottaa vuosikausien vankeusrangaistus, he ottavat mieluummin riskin joutua tuomituiksi sotimisen sijaan.