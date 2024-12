Satelliittikuvat paljastavat: Kreml vetää kalustoaan Syyriasta

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät Venäjän purkavan ja siirtävän kalustoaan Syyriassa sen vuokraamissa sotilastukikohdissa.

Kuvissa näkyy Venäjän purkavan kalustoaan Hmeimimin lentotukikohdassa ja lastaavan niitä An-124-rahtikoneisiin. Lähistöllä Ka-52-taisteluhelikoptereita ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä valmistellaan kuljetusta varten. Asiasta uutisoi The Washigton Post.

– On selvää, että vetäytyminen on käynnissä. On kuitenkin epäselvää, vetäytyykö Venäjä kokonaan vai osittain tällä hetkellä, katsoo Dara Massicot, johtava asiantuntija Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta.

Massicotin mukaan näyttää siltä, että venäläisjoukoille on annettu turvallinen kulkuväylä tukikohtiinsa.

Tartusin tukikohdasta on lähtenyt laivoja, ja Venäjän joukkoja on vedetty pois pienemmistä Manbijin ja Kobanen tukikohdista. Suuret kalustot, joita ei voi kuljettaa lentokoneilla, viedään todennäköisesti meriteitse Tartusin kautta.

Venäjän tulevaisuus Syyriassa on epävarmaa sen jälkeen, kun sen liittolaisen Bashar al-Assadin hallinto kaatui ja Assad pakeni Venäjälle.

Venäjän Syyriasta vuokraamien Tartuksen laivastotukikohdan sekä Hmeimimin lentotukikohdan menetys olisi sille suuri tappio. Venäjä käy tietojen mukaan neuvotteluja Syyriassa vallan ottaneen islamistiryhmä Hayat Tahrir al-Shamin (HTS) kanssa.