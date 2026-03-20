Sari Multala hakee kokoomuksen puheenjohtajistoon

Ympäristö- ja ilmastoministeri, kansanedustaja Sari Multala kertoo Instagramissa olevansa kiinnostunut kokoomuksen varapuheenjohtajuudesta.
Multalan mukaan hän toisi puoluejohtoon kokemusta, vakautta, yhteistyökykyä, toimeenpanokykyä ja uusia ideoita.
– Olen saanut toimia kansanedustajana jo yli kymmenen vuotta, kuusi vuotta suuren kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajana, ja lukuisissa tehtävissä niin puolueyhteisössämme kuin järjestökentällä esimerkiksi urheilun ja liikunnan parissa, vantaalainen Multala kertoo.
Kokoomuksen puoluekokous pidetään kesäkuussa. Uudenmaan kokoomus päättää piirin ehdokkaasta puolueen varapuheenjohtajaksi kevään aikana.
Kokoomuksen varapuheenjohtajakisaan Uudeltamaalta ovat ilmoittautuneet myös kansanedustajat Mia Laiho ja Tere Sammallahti.
Tehtäviin hakevat nykyiset varapuheenjohtajat Antti Häkkänen ja Karoliina Partanen. Ehdolla ovat myös kansanedustajat Heikki Autto ja Janne Jukkola.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle ei ole ilmoittautunut haastajaa.