Sari Essayahin mukaan ”teemme nyt rohkeita ratkaisuja”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puhui Säätytalolla perjantai-iltana järjestetyssä hallitusohjelman julkistustilaisuudessa.

– Suomi on meille kaikille rakas, se on jätettävä hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. Siksi teemme nyt rohkeita ratkaisuja, jotka kääntävät Suomen suunnan ja tasapainottavat valtion taloutta. Siihen kansalaiset antoivat vaaleissa vahvan mandaatin, Sari Essayah sanoi.

– Me rakennamme Suomea, jossa halutaan perheellistyä, jossa kannattaa yrittää ja tehdä työtä, ja jossa jokaisesta pidetään huolta silloin, kuin ne omat siivet eivät syystä tai toisesta kanna.

Essayah sanoi, että talous voidaan saada nousuun vain työllisyyttä, yrittäjyyttä ja elinvoimaa lisäämällä. Hallitusohjelmassa onkin vahva painotus yrityksiin, etenkin pk-yrityksiin.

– Yritysten verotus ei kiristy. Tavoite on, että aina kannattaa ottaa vastaan ja tehdä työtä, hän totesi.

KD-johtaja painotti myös hallituksen sitoutumista niin maatalouden kuin metsänomistajien toimintaedellytyksiin. Maatalous ei ole elinkeino vaan elinehto, Essayah muistutti.

– Hallitus on sitoutunut turvaamaan ruokaa tuottavan maatalouden toimintaedellytykset. Suomalainen puhdas ruoka on vientivaltti.

– Haluamme myöskin kunnioittaa metsien omistajan omaisuudensuojaa muun muassa lunastuslakia korjaamalla.

Essayah sanoi, että hallitusohjelmassa näkyy järjen ääni.

– Me laitamme Suomea kuntoon rohkeilla päätöksillä ja teemme sen vastuullisesti. Me rakennamme mahdollisuuksien yhteiskuntaa. Ennen kaikkea me huolehdimme isänmaan tulevaisuudesta.