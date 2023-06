Sari Essayah väläyttää neuvottelutaktiikan tiivistämistä – ”se oli hyvä ratkaisu”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah väläyttää mahdollisuutta tiivistää neuvottelutaktiikkaa jäljellä olevien vaikeiden asioiden ratkaisemiseksi Säätytalolla. Neuvotteluissa hiertävät tiettävästi kehitysyhteistyömäärärahat ja muutkin säästöihin liittyvät yksityiskohdat.

– (Sote)-asiat vauhdittuivat sillä, kun saatiin tämä sote-nyrkki aikaiseksi. Se oli hyvä ratkaisu ja tietysti tässä on hyvä pohtia, onko joitain sellaisia asioita, joissa ehkä vähän samantyyppinen lähestymistapa saattaisi kenties auttaa asioiden jouduttamista, Essayah pohti asiaa toimittajille keskiviikkoaamuna Säätytalolla.

Nelihenkisen sote-nyrkin perustamisesta uutisoi ensinnä Iltalehti. Nyrkissä on yksi edustaja kustakin Säätytalolla neuvottelevasta puolueesta.

– Silloin kun väkeä on niin sanotusti vähemmän ja ydinneuvottelijat tekemässä ratkaisuja, voi olla, että asiat myös jouduttautuvat eteenpäin, arvioi Essayah.

Essayah korosti, että sote-kokonaisuus on neuvotteluissa ”valtavan suuri ja työtä edelleenkin on”.

Rkp:n ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz ennakoi aiemmin toimittajille, että hallitusohjelman valmistuminen ensi viikolla edellyttäisi ”aika ripeää toimintaa”. Essayah ei ottanut suoraan kantaa aikatauluun, mutta katsoi, että neuvottelupäivissä on kirittävää, koska joinakin viikonloppuina on pidetty taukoa neuvotteluista. Viime viikonloppuna juhlittiin koulujen valmistujaisia ja ensi viikonloppuna on Rkp:n puoluekokous.

Essayahilta kysyttiin, pääseekö (hallituksen muodostaja) Petteri Orpo (kok.) juhannussaunaan, mihin hän vastasi, että ”toivottavasti me kaikki pääsemme juhannussaunaan”.