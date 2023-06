Sari Essayah: Toivon mukaan pääsemme huomenna kertomaan hallitusohjelmasta

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah uskoo, että tämän päivän aikana hallitusohjelma on paketissa.

– Kun talouspöytä vielä viimeisenä keritään näistä reformipöydistä, se vie varmasti vielä hetken ja sitten pääsemme toivon mukaan huomenna kertomaan kokonaisuudessaan ohjelmasta, Essayah kommentoi tilannetta toimittajille tostaiaamusta Säätytalolla.

Essayah vahvisti myös, että kehitysyhteistyörahoista on sopu ja hyväksytty kokonaisuus olemassa.

– Vaikka lähtötilanne oli hyvinkin kaukana eri puolueilla, niin ollaan päästy kuitenkin sellaiseen kompromissiin, jonka kanssa pystymme varmaan sitten jokainen elämään, hän luonnehti sopua.

Alkoholipolitiikasta on Säätytalolla päästy STT:n tietojen mukaan kompromissiin, jossa viinit eivät tule ruokakauppoihin, mutta kaupoissa myytävien alkoholituotteiden prosenttiraja nousee nykyisestä 5,5:stä kahdeksaan.

Kristillisdemokraatit on vastustanut viinien tuomista ruokakauppoihin. Essayah kommentoi Säätytalolla saavutettua alkoholikompromissia niukkasanaisesti:

– Tällä hetkellä meillä on hallituksen kokonaisnäkemys siitä, että teemme vastuullista alkoholipolitiikkaa Suomessa ja tässä on löydetty kompromissi, jolla on sitten edetty eteenpäin.

Mitä tulee mediatietoihin asumistuen leikkauksista, Essayh korosti, että ”eläkeläisten asumistukeen ei ole tulossa muutoksia”.