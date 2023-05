Sari Essayah Säätytalolla: Neuvottelut nyt hyvässä vauhdissa

Säätytalolla on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan edetty ilmasto- ja maahanmuuttoasioissa eilen hyvällä ”tatsilla”. Essayah kertoi perjantaiaamuna toimittajille, että asioista on eilen neuvoteltu pitkälle iltaan.

– Sieltä odotellaan jo tämän päivän aikana sitten tuloksia myös, puheenjohtaja totesi.

Puheenjohtajisto on saanut väliaikatietoja molemmista ryhmistä. Essayah ei kuitenkaan arvioinut päivän aikataulua seuraavasta raportista.

– No, he tekevät sitä työtä ja se ottaa sen aikansa minkä ottaa. Kyllä me varmasti kuulemme sitten pitkin päivää ja onhan meillä tässä puheenjohtajillakin kokous, kuullaan ainakin siinä vaiheessa missä mennään, Essayah kertoi.

Hänen mukaansa ei ole tiukkaa kellonaikaa, jolloin puheenjohtajilla tulee olla käsitys, että tuleeko työstä valmista. Oman puolueensa roolia hän kuvasi kiista-asioissa keskelle sijoittuvaksi kompromissien rakentajaksi.

– Sellaista deadlinea minun ymmärtääkseni ei ole, vaan se, että he tekevät sitä työtä ja paljonko tarvitaan aikaa, niin he sen ajan käyttävät. Ymmärrän näin, että he ovat nyt ihan hyvässä vauhdissa ja työ varmasti valmistuu, mutta en lähde arvaamaan kellonaikaa, että milloin se tapahtuu, hän kertoi.

– Uskon kyllä, että näissä kysymyksissä on löydettävissä ihan pragmaattisia ratkaisuja.