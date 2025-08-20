Sanni Grahn-Laasonen IS:lle: Kela-korvauksiin suunnitteilla hintakatto

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoo Ilta-Sanomille, että hallitus suunnittelee hintakattoa kaikkiin yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksiin.
– 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu sisältää ensimmäistä kertaa hintakaton. Näen, että seuraava askel on, että se tulisi laajentaa kaikkiin Kela-korvauksiin. Niiden hyöty on tarkoitettu asiakkaille, ei terveysyhtiöille, Grahn-Laasonen sanoo.
Ministerin mukaan hintakatto on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian. Hän painottaa, että hallituksen keskeinen tavoite on parantaa Kela-korvausten vaikuttavuutta.
Eduskunta päätti keväälä korottaa muun muassa gynekologipalveluiden, fysioterapian ja suuhygienian Kela-korvauksia.