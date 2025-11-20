Verkkouutiset

Sanna Ukkola Show: Tänne Venäjä hyökkää seuraavaksi

Studiossa kenraali-meppi Pekka Toveri.
  • Julkaistu 20.11.2025 | 15:15
  • Päivitetty 20.11.2025 | 15:17

Ruotsin rikollisuus valuu Suomen puolelle – ”On näytettävä merkkiä, että kiinni jäädään”

Katujengi-ilmiötä vastaan tehdään jatkuvasti työtä, sanoo poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi.

Historioitsijalta suorat sanat: Nato-ovi uhkasi sulkeutua – Tilanne oli ”todella vaarallinen”

Riku Keski-Rauskan mukaan Vladimir Putinin etupiiripuheiden vakavuutta ei kunnolla ymmärretty joulukuussa 2021.

Petteri Orpo, miksi haastoit Alexander Stubbin?

Pääministeri Bingan käsittelyssä.

Sanna Marinin kirja floppasi, mutta New Yorkissa sosialismi rulettaa

Tästä on kyse! Ivan Puopolon vieraana Jarkko Tontti.

SDP:n linja revitään palasiksi: Velkaa, veroja ja tyhjiä lupauksia

Kokoomuksen varapuheenjohtaja tyrmää Antti Lindtmanin veromoukarin.

Sanna Ukkola Show: Vasemmiston väkivallan aalto pyyhkii USA:ssa

Vieraina professori Markku Ruotsila ja kansanedustaja Jani Kokko.

Donald Trump iski Kremlin kaulavaltimoon

Öljyalan pakotteet osuvat Venäjän valtion tärkeimpään tulonlähteeseen.

Sanna Ukkola Show: Kyllä, pitää varautua pahimpaan

Vieraana tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Drooniuhkaa torjutaan toiveilla, Google pani Suomen ruotuun – Tästä on kyse

Ivan Puopolon vieraana Mikael Jungner.

Tästä on kyse! Opettaja kärähti pornosta, tulitauko Gazaan, rahaa tulee

Ivan Puopolon vieraana Harri Moisio Radio Rockilta.

Sanna Ukkola Show: Näin moni pelkää Venäjän hyökkäävän Suomeen

Vieraana mielipidetutkija Juho Rahkonen.

”Tilanne on sekava” – Onko työllisyyden käänne jo näkyvissä?

Akavan pääekonomisti huomauttaa, että muilla kuin korkeakoulutetuilla uusia työttömyysjaksoja alkaa vähemmän kuin vuosikymmeniin.

Hybridiasiantuntijan kylmäävä arvio: Tähän drooni-iskuilla pyritään

Jukka Savolaisen mukaan kyse on testailusta suurempaa iskua varten.

Sanna Ukkola Show: On puhuttava Pohjolan ydinaseesta

Vieraina kansanedustajat Atte Kaleva ja Vilhelm Junnila.

Sovellustakseille tuputetaan mittaripakkoa – lähteekö Bolt Suomesta?

Maajohtajan mukaan elinkeinovapauteen puuttuminen voi olla EU-lain vastaista.

Kuolevatko suomalaiset sukupuuttoon?

Tutkijan mukaan Suomeen syntyy hälyttävän vähän vauvoja.

Provinssille tuomio syrjinnästä, Charlie Kirkin murha – Tästä on kyse!

Ivan Puopolon vieraana Eero Iloniemi.

Sanna Ukkola Show: Venäjä iski Puolaan – onko Suomi seuraava?

Kansanedustajat Martin Paasi ja Aki Lindén arvioivat Puolan tilannetta, budjettia ja taloutta.

Mitä jos droonit vyöryvät Suomen ilmatilaan?

Puolassa vaaditaan ilmapuolustuksen nopeaa vahvistamista. Kansanedustaja Timo Heinosen mukaan vastaava tapaus ei ole todennäköinen Suomessa.

Tästä on kyse! Teemu Keskisarja ampaisi uusiin sfääreihin

Ivan Puopolon vieraana Ukraina-extrassa kokoomuksen Jukka Kopra.

Jarmo Lindberg Sanna Ukkola Showssa: Suomi voi lähettää sotilaita Ukrainaan

Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg arvioi Ukrainan turvatakuita ja rauhanprosessia.

Seida Sohrabilta suorat sanat huntukeskusteluun: Suomen ei pitäisi liputtaa ääri-islamin puolesta

Kurditaustainen nainen kieltäisi täyshunnut julkisissa tiloissa.

Tästä on kyse! Burkakieltoa pukkaa ja ”gazalaiset, tervetuloa Suomeen”

Ivan Puopolon vieraana kirjailija Joonas Konstig.

Sanna Ukkola Show: Suomi harppoo oikealle, vihreät umpikujassa

Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso selittää, miksi jo puolet suomalaisista asemoi itsensä poliittiseen oikeistoon.

Vihreiden Sofia Virran diesel-ajelut? Tästä on kyse

Ivan Puopolon vieraana ajankohtaisiin asioihin pureutuu kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Mats Uotila Tampereelta.

Suomi kääntynyt oikealle, onko valtamedia murtunut? Tästä on kyse

Ivan Puopolon vieraana kirjailija Jarkko Tontti.

Kolme sote-aluetta jo tarkkailuluokalle – mikä on totuus vuosisadan uudistuksesta?

Ministeri Anna-Kaisa Ikosen mukaan rakenteiden toimivuutta on syytä arvioida seuraavaa vaalikautta kohti mentäessä.

Työstä sosiaaliturvan uusi edellytys? Tästä on kyse

Ivan Puopolon vieraana kansanedustaja Atte Kaleva.

BenTV: Ottawan sopimus oli Tarja Halosen maailmansyleilyä

Suomi teki virheen liittyessään miinakieltoon.

Sanna Ukkola Show: Miinat palaavat! Entä iskeekö USA Iraniin?

Haastattelussa eduskunnan puolustusvaliokuntaa johtava Heikki Autto.

PS kipuilee – horjuuko hallitus?

Perussuomalaisilla ei ole vaihtoehtoja hallituspohjan suhteen, jos puolue haluaa ajaa tavoitteitaan esimerkiksi maahanmuuton suhteen, kokoomuksen Atte Kaleva sanoo.

BenTV: Miten vihreiden Sofia Virta voi olla näin pihalla?

Puheenjohtajan kannattaisi tutustua oman puolueensa historiaan.

”Tilanne ei ole muuksi muuttunut” – tähän itärajalla nyt varaudutaan

Kokoomusedustaja Jarmo Lindberg kiteyttää, mihin rajalakia tarvitaan.

Löysivätkö SDP ja keskusta jälleen toisensa?

Kansanedustaja Ville Valkonen vastaa Asiakysymyksessä opposition velkapuheisiin.

BenTV: Onko Donald Trump kotiryssän uhri?

KGB ja FSB ovat vuosikymmenten saatossa koulineet USA:n presidentistä Venäjän miehen, arvioi Ben Zyskowicz.

Sanna Ukkola Show: Kolmas maailmansota voi alkaa Kiinan ja Taiwanin kriisistä

Kristiina Helenius ja Mika Hentunen pohtivat Kiinan vahvistuvaa asemaa ja maailmanherruuden tavoittelua.

BenTV: Miksi media johtaa harhaan puhumalla paperittomista?

Oikea ilmaisu on laittomasti maassa olevat.

Finlandia soi Hamas-Gazan tueksi – tästä on kyse

Ivan Puopolon vieraana kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti.

”Hamas poltti ja raiskasi ihmisiä” – Tyrmäys Palestiinan tunnustamiselle

Päivi Räsänen ihmettelee suomalaisten feministien viimeaikaisia mielenilmauksia.

BenTV: Vihreät on enemmän vasemmalla kuin SDP

Vasemmistoliitto ja vihreät äänestävät eduskunnassa yleensä samoin.

Israel vastaan Gaza – tästä on kyse

Ivan Puopolon vieraana Binga Tupamäki.

Sanna Ukkola Show: Valmistautuuko Venäjä välikohtaukseen Suomenlahdella?

Jukka Kopra ja Jukka Savolainen pohtivat, millainen ruutitynnyri Suomenlahdella kytee.

Yhteisvelkaa vai ei? Näin linjaa Heikki Autto

EU-valiokunnan väistynyt puheenjohtaja avaa, mistä on kyse.

BenTV: Tätä media ei kertonut hallituksen päätöksistä

Näin hallitus estää veronkiertoa.

Kokoomuksen uusi ryhmäjohtaja: Ongelmat eivät ratkea veroja korottamalla

Jukka Kopran mukaan talous ei lähde nousuun opposition keinoilla.

Poliittisilla lakoilla on nyt pelisäännöt – ”Suuri merkitys”

Työministerinä hallituskauden alkupuolen toiminut Arto Satonen sanoo odottaneensa vieläkin kovempaa vastarintaa työmarkkinoiden uudistamisen suhteen.

BenTV: Kaikki valehtelijat, tulkaa reilusti esiin

On levitetty väärää tietoa. Ay-johtaja ymmärsi väärin.

Kompostitarkastajat iskevät – Tästä on kyse

Ivan Puopolon uutuusohjelmassa puidaan ajankohtaisia aiheita. Vieraana kansanedustaja Martin Paasi.

Sanna Ukkola Show: Eurooppa pelkää kolmatta maailmansotaa

Studiossa ulkoministeriön strategiajohtaja, entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä.

BenTV: Onko se niin väärin, jos ihminen saa pitää lähes puolet tuloistaan?

Kun veroja kevennetään, ihmisille ei anneta mitään, heiltä otetaan vähemmän.

Jyri Häkämieheltä tiukka vappuviesti: ”Vain vastustetaan”

EK:n toimitusjohtajan mielestä ay-opposition pitäisi kertoa vaihtoehtonsa, miten Suomi saadaan nousuun.

Sanna Ukkola Show: Tämäkö muka kuolinisku ay-liikkeelle?

Etlan Aki Kangasharju ja Laboren Mika Maliranta puhuvat ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistumisesta.

BenTV: Tähän saakka Antti Lindtman oli syyttänyt liian kireistä veroista

Nyt verotuksen kevennys ei kelpaa.

Taiwan voi jäädä USA:n suuressa diilissä Kiinan saaliiksi

Professori Teivo Teivaisen mukaan Valkoisen talon vihamieliseltä vaikuttavan Kiina-politiikan taustalla piilee monia strategisia laskelmia.

Sanna Ukkola Show: Talouskasvun tavoittelu on haitallista, sanoo Anna Kontula

Ville Valkonen ja Anna Kontula väittelevät kehysriihen saldosta.

Vaalien jälkipyykki: Kansanedustaja teki huolestuttavan havainnon äänestäjistä

Alue- ja kuntavaaleissa hylättiin yli 100000 ääntä.

BenTV: Kimmo Sasi in memoriam

Kimmo Sasi (1952-2025).

Sanna Ukkola Show: Näin Donald Trumpin tullisota uhkaa

Studiossa Suomen Pankin ekonomisti Sanna Kurronen ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

BenTV: Hirveästi vastustetaan, mutta faktat ovat täysin hakusessa

Vihreiden Sofia Virta kehotti kysymään politiikan päätettävistä asioista asiantuntijoilta. Täh?

Sanna Ukkola Show: Alpo Rusin mielestä Vladimir Putinin hallinto voi loppua lyhyeen

Suurlähettiläs arvelee Donald Trumpin ja Elon Muskin välien pian katkeavan.

”Varmasti valtaosa kauhuissaan” – Juho Romakkaniemi hämmästelee USA:n republikaaneja

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ennakoi Donald Trumpin politiikan iskevän omiin kansalaisiin.

BenTV: Oppia sortovuosista, ei suomettumisesta

Virallinen Suomi varoo sanojaan ja se on täysin oikein.

Sanna Ukkola Show: Jukka Kopran viesti miinoista Erkki Tuomiojalle: Olet väärässä

Miten miinat vaikuttavat Suomen puolustukseen?

SDP:n rivit repesivät taas – mikä on puolueen miinakanta?

Hallitus haluaa irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

BenTV: ”Te säästätte” – kauhea huuto salissa, somessa, mediassa

Mitä ovat faktat? Ne kertovat muutakin.

Miksi SDP haluaa palkkaleikkurin lääkäriopiskelijoille?

Kansanedustaja ihmettelee pääoppositiopuolueen sote-ehdotuksia.

Sanna Ukkola Show: Luotatko vielä F35-hävittäjiin, Antti Häkkänen?

Puolustusministeri puhuu Ukrainasta, USA:sta ja jalkaväkimiinoista erikoishaastattelussa.

BenTV: Ei ihme, että SDP:ssa pukkaa kriisikokousta

Oppositiopuolue käänsi kelkkansa Kela-korvauksista.

Sanna Ukkola Show: Onko Suomi seuraava Ukrainan jälkeen?

Studiossa Pekka Haavisto pohtimassa Yhdysvaltojen muuttunutta Ukraina-linjaa.

Mihin USA on matkalla – Charly Salonius-Pasternakilta pysäyttävä analyysi

Asiantuntijan mukaan sotilasmahti tarvitsee liittolaisia.

BenTV: Pidettiin naurettavana pyöritellä kymmentä sivua juridiikkaa lasten kännyköistä

Vai oli matkapuhelimen käytössä iltapäiväkerhossa muka kyse omaisuudensuojasta?

Jarmo Lindberg tulitauosta: Valvonta olisi haastavaa

Rintama on yli tuhannen kilometrin pituinen.

Sanna Ukkola Show: Saadaanko tulitauko ja jatkuuko sodan kaaos?

Studiossa kansanedustajat Miapetra Kumpula-Natri, Timo Heinonen ja Vilhelm Junnila.

BenTV: Kännykän rajoitus koulussa ei ole mikään perusoikeuden rajoitus

Ministeriön juristit voisivat mennä yliopistolle harrastamaan oikeustiedettä.

Sanna Ukkola Show: Vladimir Putin pelaa shakkia, Donald Trump Kimbleä

Studiossa entinen ulkoministeri Timo Soini ja kansanedustaja Jani Kokko.

Yllättävä arvio Suomelle: Kaaos maailmalla voi tuoda vauhtia talouteen

Puolustusteollisuus ja turvateknologia voivat muodostua lähivuosina "uudeksi Nokiaksi", kansanedustaja Jarno Limnéll sanoo.

BenTV: Yleisöllä ei Ylen mielestä ollut oikeus tietää

Hyvinvointialueita on 21. Nykyisillä oppositiopuolueilla on enemmistö 16:ssa.

Sanna Ukkola Show: Venäjä voi hyökätä Suomeen

Studiossa kansanedustajat Atte Harjanne, Jani Mäkelä ja Aleksi Jäntti.

Itärajan outo operaatio hämmentää – näin ministeriön ylin virkamies arvioi Venäjää

Kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei usko suoraan painostusyritykseen rajan avaamiseksi.

Suomalaisten temutus lähti käsistä – halvoille hinnoille löytyy karu syy

Kaupan liitto haluaa kiinalaiset verkkokaupat kuriin.

BenTV: Eivät lakotkaan tee hyvää taloudelle

Työnantaja arvostaa enemmän työnhakijaa, joka ei ole jäänyt odottelemaan työttömänä.

Sanna Ukkola Show: Onko USA ystävä vai vihollinen?

Haastattelussa ulkoministeri Elina Valtonen.

BenTV: SDP vastustaa yli 65-vuotiaiden pääsyä lääkäriin vuorokaudessa

Ovatko puolueella jääneet päälle vanhat tehdasasetukset?

Onko woke kuollut? Donald Trump ravistelee Amerikkaa

Sanna Ukkola Showssa vasemmistoliiton Jessi Jokelainen ja kokoomuksen Tere Sammallahti.

Suurvaltojen katseet kääntyvät pohjoiseen – näin Suomen pitää toimia

Kilpailu arktisesta alueesta kiihtyy, puolustusvaliokunnan Jukka Kopra sanoo.

BenTV: Onko se niin huono asia, jos pahoinpitelystä voi jäädä kiinni?

Tietosuojatalibanit maalaavat hölmöjä kauhukuvia sormenjälkien käytöstä rikostutkinnassa.