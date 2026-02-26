Mene sisältöön
Sanna Ukkola Show: Onko vasemmistoliitto yhteistyökyvytön?
Studiossa Ville Valkonen, Saara Hyrkkö ja Markus Lohi puhuvat taloudesta ja velkajarrusta.
Kasperi Summanen
| Julkaistu 26.2.2026
13:45
| Päivitetty 26.2.2026
13:47
Politiikka
Video