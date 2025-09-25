Mene sisältöön
Sanna Ukkola Show: On puhuttava Pohjolan ydinaseesta
Vieraina kansanedustajat Atte Kaleva ja Vilhelm Junnila.
Timo Mäkinen
Julkaistu 25.09.2025 | 15:21
Päivitetty 25.09.2025 | 16:30
Sanna Ukkola
,
Video
25.09.2025
Sanna Ukkola Show: On puhuttava Pohjolan ydinaseesta
Vieraina kansanedustajat Atte Kaleva ja Vilhelm Junnila.
25.09.2025
Sovellustakseille tuputetaan mittaripakkoa – lähteekö Bolt Suomesta?
Maajohtajan mukaan elinkeinovapauteen puuttuminen voi olla EU-lain vastaista.
20.09.2025
Kuolevatko suomalaiset sukupuuttoon?
Tutkijan mukaan Suomeen syntyy hälyttävän vähän vauvoja.
12.09.2025
Provinssille tuomio syrjinnästä, Charlie Kirkin murha – Tästä on kyse!
Ivan Puopolon vieraana Eero Iloniemi.
11.09.2025
Sanna Ukkola Show: Venäjä iski Puolaan – onko Suomi seuraava?
Kansanedustajat Martin Paasi ja Aki Lindén arvioivat Puolan tilannetta, budjettia ja taloutta.
11.09.2025
Mitä jos droonit vyöryvät Suomen ilmatilaan?
Puolassa vaaditaan ilmapuolustuksen nopeaa vahvistamista. Kansanedustaja Timo Heinosen mukaan vastaava tapaus ei ole todennäköinen Suomessa.
29.08.2025
Tästä on kyse! Teemu Keskisarja ampaisi uusiin sfääreihin
Ivan Puopolon vieraana Ukraina-extrassa kokoomuksen Jukka Kopra.
25.08.2025
Jarmo Lindberg Sanna Ukkola Showssa: Suomi voi lähettää sotilaita Ukrainaan
Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg arvioi Ukrainan turvatakuita ja rauhanprosessia.
22.08.2025
Seida Sohrabilta suorat sanat huntukeskusteluun: Suomen ei pitäisi liputtaa ääri-islamin puolesta
Kurditaustainen nainen kieltäisi täyshunnut julkisissa tiloissa.
16.08.2025
Tästä on kyse! Burkakieltoa pukkaa ja ”gazalaiset, tervetuloa Suomeen”
Ivan Puopolon vieraana kirjailija Joonas Konstig.
08.08.2025
Sanna Ukkola Show: Suomi harppoo oikealle, vihreät umpikujassa
Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso selittää, miksi jo puolet suomalaisista asemoi itsensä poliittiseen oikeistoon.
01.08.2025
Vihreiden Sofia Virran diesel-ajelut? Tästä on kyse
Ivan Puopolon vieraana ajankohtaisiin asioihin pureutuu kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Mats Uotila Tampereelta.
18.07.2025
Suomi kääntynyt oikealle, onko valtamedia murtunut? Tästä on kyse
Ivan Puopolon vieraana kirjailija Jarkko Tontti.
27.06.2025
Kolme sote-aluetta jo tarkkailuluokalle – mikä on totuus vuosisadan uudistuksesta?
Ministeri Anna-Kaisa Ikosen mukaan rakenteiden toimivuutta on syytä arvioida seuraavaa vaalikautta kohti mentäessä.
20.06.2025
Työstä sosiaaliturvan uusi edellytys? Tästä on kyse
Ivan Puopolon vieraana kansanedustaja Atte Kaleva.
19.06.2025
BenTV: Ottawan sopimus oli Tarja Halosen maailmansyleilyä
Suomi teki virheen liittyessään miinakieltoon.
19.06.2025
Sanna Ukkola Show: Miinat palaavat! Entä iskeekö USA Iraniin?
Haastattelussa eduskunnan puolustusvaliokuntaa johtava Heikki Autto.
19.06.2025
PS kipuilee – horjuuko hallitus?
Perussuomalaisilla ei ole vaihtoehtoja hallituspohjan suhteen, jos puolue haluaa ajaa tavoitteitaan esimerkiksi maahanmuuton suhteen, kokoomuksen Atte Kaleva sanoo.
13.06.2025
BenTV: Miten vihreiden Sofia Virta voi olla näin pihalla?
Puheenjohtajan kannattaisi tutustua oman puolueensa historiaan.
10.06.2025
”Tilanne ei ole muuksi muuttunut” – tähän itärajalla nyt varaudutaan
Kokoomusedustaja Jarmo Lindberg kiteyttää, mihin rajalakia tarvitaan.
07.06.2025
Löysivätkö SDP ja keskusta jälleen toisensa?
Kansanedustaja Ville Valkonen vastaa Asiakysymyksessä opposition velkapuheisiin.
06.06.2025
BenTV: Onko Donald Trump kotiryssän uhri?
KGB ja FSB ovat vuosikymmenten saatossa koulineet USA:n presidentistä Venäjän miehen, arvioi Ben Zyskowicz.
06.06.2025
Sanna Ukkola Show: Kolmas maailmansota voi alkaa Kiinan ja Taiwanin kriisistä
Kristiina Helenius ja Mika Hentunen pohtivat Kiinan vahvistuvaa asemaa ja maailmanherruuden tavoittelua.
30.05.2025
BenTV: Miksi media johtaa harhaan puhumalla paperittomista?
Oikea ilmaisu on laittomasti maassa olevat.
30.05.2025
Finlandia soi Hamas-Gazan tueksi – tästä on kyse
Ivan Puopolon vieraana kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti.
30.05.2025
”Hamas poltti ja raiskasi ihmisiä” – Tyrmäys Palestiinan tunnustamiselle
Päivi Räsänen ihmettelee suomalaisten feministien viimeaikaisia mielenilmauksia.
23.05.2025
BenTV: Vihreät on enemmän vasemmalla kuin SDP
Vasemmistoliitto ja vihreät äänestävät eduskunnassa yleensä samoin.
23.05.2025
Israel vastaan Gaza – tästä on kyse
Ivan Puopolon vieraana Binga Tupamäki.
22.05.2025
Sanna Ukkola Show: Valmistautuuko Venäjä välikohtaukseen Suomenlahdella?
Jukka Kopra ja Jukka Savolainen pohtivat, millainen ruutitynnyri Suomenlahdella kytee.
21.05.2025
Yhteisvelkaa vai ei? Näin linjaa Heikki Autto
EU-valiokunnan väistynyt puheenjohtaja avaa, mistä on kyse.
16.05.2025
BenTV: Tätä media ei kertonut hallituksen päätöksistä
Näin hallitus estää veronkiertoa.
16.05.2025
Kokoomuksen uusi ryhmäjohtaja: Ongelmat eivät ratkea veroja korottamalla
Jukka Kopran mukaan talous ei lähde nousuun opposition keinoilla.
11.05.2025
Poliittisilla lakoilla on nyt pelisäännöt – ”Suuri merkitys”
Työministerinä hallituskauden alkupuolen toiminut Arto Satonen sanoo odottaneensa vieläkin kovempaa vastarintaa työmarkkinoiden uudistamisen suhteen.
09.05.2025
BenTV: Kaikki valehtelijat, tulkaa reilusti esiin
On levitetty väärää tietoa. Ay-johtaja ymmärsi väärin.
09.05.2025
Kompostitarkastajat iskevät – Tästä on kyse
Ivan Puopolon uutuusohjelmassa puidaan ajankohtaisia aiheita. Vieraana kansanedustaja Martin Paasi.
08.05.2025
Sanna Ukkola Show: Eurooppa pelkää kolmatta maailmansotaa
Studiossa ulkoministeriön strategiajohtaja, entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä.
02.05.2025
BenTV: Onko se niin väärin, jos ihminen saa pitää lähes puolet tuloistaan?
Kun veroja kevennetään, ihmisille ei anneta mitään, heiltä otetaan vähemmän.
30.04.2025
Jyri Häkämieheltä tiukka vappuviesti: ”Vain vastustetaan”
EK:n toimitusjohtajan mielestä ay-opposition pitäisi kertoa vaihtoehtonsa, miten Suomi saadaan nousuun.
29.04.2025
Sanna Ukkola Show: Tämäkö muka kuolinisku ay-liikkeelle?
Etlan Aki Kangasharju ja Laboren Mika Maliranta puhuvat ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistumisesta.
25.04.2025
BenTV: Tähän saakka Antti Lindtman oli syyttänyt liian kireistä veroista
Nyt verotuksen kevennys ei kelpaa.
25.04.2025
Taiwan voi jäädä USA:n suuressa diilissä Kiinan saaliiksi
Professori Teivo Teivaisen mukaan Valkoisen talon vihamieliseltä vaikuttavan Kiina-politiikan taustalla piilee monia strategisia laskelmia.
24.04.2025
Sanna Ukkola Show: Talouskasvun tavoittelu on haitallista, sanoo Anna Kontula
Ville Valkonen ja Anna Kontula väittelevät kehysriihen saldosta.
20.04.2025
Vaalien jälkipyykki: Kansanedustaja teki huolestuttavan havainnon äänestäjistä
Alue- ja kuntavaaleissa hylättiin yli 100000 ääntä.
18.04.2025
BenTV: Kimmo Sasi in memoriam
Kimmo Sasi (1952-2025).
17.04.2025
Sanna Ukkola Show: Näin Donald Trumpin tullisota uhkaa
Studiossa Suomen Pankin ekonomisti Sanna Kurronen ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
11.04.2025
BenTV: Hirveästi vastustetaan, mutta faktat ovat täysin hakusessa
Vihreiden Sofia Virta kehotti kysymään politiikan päätettävistä asioista asiantuntijoilta. Täh?
10.04.2025
Sanna Ukkola Show: Alpo Rusin mielestä Vladimir Putinin hallinto voi loppua lyhyeen
Suurlähettiläs arvelee Donald Trumpin ja Elon Muskin välien pian katkeavan.
07.04.2025
”Varmasti valtaosa kauhuissaan” – Juho Romakkaniemi hämmästelee USA:n republikaaneja
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ennakoi Donald Trumpin politiikan iskevän omiin kansalaisiin.
04.04.2025
BenTV: Oppia sortovuosista, ei suomettumisesta
Virallinen Suomi varoo sanojaan ja se on täysin oikein.
03.04.2025
Sanna Ukkola Show: Jukka Kopran viesti miinoista Erkki Tuomiojalle: Olet väärässä
Miten miinat vaikuttavat Suomen puolustukseen?
02.04.2025
SDP:n rivit repesivät taas – mikä on puolueen miinakanta?
Hallitus haluaa irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.
28.03.2025
BenTV: ”Te säästätte” – kauhea huuto salissa, somessa, mediassa
Mitä ovat faktat? Ne kertovat muutakin.
28.03.2025
Miksi SDP haluaa palkkaleikkurin lääkäriopiskelijoille?
Kansanedustaja ihmettelee pääoppositiopuolueen sote-ehdotuksia.
25.03.2025
Sanna Ukkola Show: Luotatko vielä F35-hävittäjiin, Antti Häkkänen?
Puolustusministeri puhuu Ukrainasta, USA:sta ja jalkaväkimiinoista erikoishaastattelussa.
21.03.2025
BenTV: Ei ihme, että SDP:ssa pukkaa kriisikokousta
Oppositiopuolue käänsi kelkkansa Kela-korvauksista.
20.03.2025
Sanna Ukkola Show: Onko Suomi seuraava Ukrainan jälkeen?
Studiossa Pekka Haavisto pohtimassa Yhdysvaltojen muuttunutta Ukraina-linjaa.
18.03.2025
Mihin USA on matkalla – Charly Salonius-Pasternakilta pysäyttävä analyysi
Asiantuntijan mukaan sotilasmahti tarvitsee liittolaisia.
14.03.2025
BenTV: Pidettiin naurettavana pyöritellä kymmentä sivua juridiikkaa lasten kännyköistä
Vai oli matkapuhelimen käytössä iltapäiväkerhossa muka kyse omaisuudensuojasta?
14.03.2025
Jarmo Lindberg tulitauosta: Valvonta olisi haastavaa
Rintama on yli tuhannen kilometrin pituinen.
13.03.2025
Sanna Ukkola Show: Saadaanko tulitauko ja jatkuuko sodan kaaos?
Studiossa kansanedustajat Miapetra Kumpula-Natri, Timo Heinonen ja Vilhelm Junnila.
07.03.2025
BenTV: Kännykän rajoitus koulussa ei ole mikään perusoikeuden rajoitus
Ministeriön juristit voisivat mennä yliopistolle harrastamaan oikeustiedettä.
06.03.2025
Sanna Ukkola Show: Vladimir Putin pelaa shakkia, Donald Trump Kimbleä
Studiossa entinen ulkoministeri Timo Soini ja kansanedustaja Jani Kokko.
05.03.2025
Yllättävä arvio Suomelle: Kaaos maailmalla voi tuoda vauhtia talouteen
Puolustusteollisuus ja turvateknologia voivat muodostua lähivuosina "uudeksi Nokiaksi", kansanedustaja Jarno Limnéll sanoo.
28.02.2025
BenTV: Yleisöllä ei Ylen mielestä ollut oikeus tietää
Hyvinvointialueita on 21. Nykyisillä oppositiopuolueilla on enemmistö 16:ssa.
27.02.2025
Sanna Ukkola Show: Venäjä voi hyökätä Suomeen
Studiossa kansanedustajat Atte Harjanne, Jani Mäkelä ja Aleksi Jäntti.
25.02.2025
Itärajan outo operaatio hämmentää – näin ministeriön ylin virkamies arvioi Venäjää
Kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei usko suoraan painostusyritykseen rajan avaamiseksi.
23.02.2025
Suomalaisten temutus lähti käsistä – halvoille hinnoille löytyy karu syy
Kaupan liitto haluaa kiinalaiset verkkokaupat kuriin.
21.02.2025
BenTV: Eivät lakotkaan tee hyvää taloudelle
Työnantaja arvostaa enemmän työnhakijaa, joka ei ole jäänyt odottelemaan työttömänä.
20.02.2025
Sanna Ukkola Show: Onko USA ystävä vai vihollinen?
Haastattelussa ulkoministeri Elina Valtonen.
14.02.2025
BenTV: SDP vastustaa yli 65-vuotiaiden pääsyä lääkäriin vuorokaudessa
Ovatko puolueella jääneet päälle vanhat tehdasasetukset?
13.02.2025
Onko woke kuollut? Donald Trump ravistelee Amerikkaa
Sanna Ukkola Showssa vasemmistoliiton Jessi Jokelainen ja kokoomuksen Tere Sammallahti.
13.02.2025
Suurvaltojen katseet kääntyvät pohjoiseen – näin Suomen pitää toimia
Kilpailu arktisesta alueesta kiihtyy, puolustusvaliokunnan Jukka Kopra sanoo.
07.02.2025
BenTV: Onko se niin huono asia, jos pahoinpitelystä voi jäädä kiinni?
Tietosuojatalibanit maalaavat hölmöjä kauhukuvia sormenjälkien käytöstä rikostutkinnassa.
06.02.2025
Sanna Ukkola Show: Tämä on Venäjän seuraava hybridiase
Studiossa sotilasprofessori evp Mika Hyytiäinen.
06.02.2025
Onko tuore selonteko ajassa? Donald Trumpin puheet ällistyttävät Nato-liittolaisia
Puolustusministeriön ykkösvirkamiehen mukaan Venäjän asema Suomen puolustusskenaarioissa ei horju.
31.01.2025
BenTV: Näyttöä Kremlin osallisuudesta kaapelivahinkoihin ei tulla saamaan
Laivoilta ei tutkinnassa löydy jälkiä viestinnästä tai muita todisteita.
31.01.2025
KorkkiTV: Tekoäly menettää työpaikkansa… tekoälylle
Kiinalainen Deepseek tekee hommat halvemmalla ja pesee siksi aiemmat tekoälyt.
31.01.2025
Vihataanko autoja pääkaupungissa?
Autoliitto vastustaa Helsinkiin kaavailtua polttomoottoriautojen kieltoa.
30.01.2025
Sanna Ukkola Show: Näin Venäjä voisi lamauttaa Suomen
Cyberwatch Finlandin toimitusjohtaja eversti evp Aapo Cederberg arvioi, että kaapelirikot Itämerellä kuuluvat Venäjän pelikirjaan ja ovat vasta alkua.
24.01.2025
BenTV: Luuleeko HS, että kaikki sosiaaliturvan väärinkäyttäjät jäävät kiinni?
Emme tiedä, kuinka paljon turvaa huijataan.
24.01.2025
KorkkiTV: Kun häviämisen välttämisestä tuli voitto
Mediassa on raportoitu nykyisten eläkeläisten voittaneen, koska heidän tulojaan ei leikata.
23.01.2025
Sanna Ukkola Show: Sosiaalinen media on psykologinen ase
Ivan Puopolo ja Jarno Limnell taittavat peistä somen valvonnasta.
17.01.2025
BenTV: Huhhuijaa – vika on wokettajissa
On tehty naurettavan typeriä päätöksiä.
17.01.2025
KorkkiTV: Onko kukaan vaatinut murtopaikalle unohtuneen sorkkaraudan palautusta?
Eagle S:n varustamo vaati oikeudessa meren pohjasta nostettua ankkuria takaisin itselleen.
16.01.2025
Sanna Ukkola Show: Olemme sodan ja rauhan välimaastossa
Jarmo Lindbergin mukaan Venäjä tuonee Ukrainan sodan jälkeen sotilaita Suomen rajan tuntumaan.
15.01.2025
Nato vastasi kutsuun – Suomelle voi tulla tukea myös uudelta suunnalta
Kremlin varjolaivaston luomaa uhkaa voidaan Pia Kauman mukaan käsitellä Etyjissä, jonka puheenjohtajana Suomi toimii tänä vuonna.
10.01.2025
BenTV: Miksi demarit eivät esitä säästöjään?
Ratkaisu on kansanedustajan mukaan julkisten menojen vähentäminen.