Samaan aikaan rintamalla: Ukrainan joukot ovat edenneet

Sodankäynti rintamalla jatkuu kuumana samalla, kun Yhdysvallat, Venäjä, Ukraina ja Eurooppa etsivät ratkaisuja aselevon saavuttamiseksi ja sodan lopettamiseksi.

Vielä muutama kuukausi sitten etulyöntiasema ja aloite olivat hyökkääjän käsissä, mutta näin ei enää ole varsinkaan Itä-Ukrainan Donetskin alueen Toretskin kaupungissa ja sen ympäristössä. Ukrainan etenemisestä kertoo Forbes.

Huoltoreittien kannalta tärkeä Toretsk kaatui venäläisten hallintaan helmikuun alussa. Kaupunki on täysin raunioitunut. Miehitys kesti kuitenkin vain noin kaksi viikkoa, koska Ukrainan kerrotaan edenneen nopeasti vastahyökkäyksellään takaisin kaupunkiin.

Forbes kertoo, että venäläinen sotabloggaaja paljasti vahingossa Ukrainan joukkojen etenemisen laajuuden. Bloggaajan mukaan ukrainalaisjoukot olivat tulleet kaupungin raja-alueille, mutta viestin yhteydessä julkaistu video paljasti joukkojen olevan Toretskin keskustassa.

The Ukrainian Armed Forces are actively advancing in Toretsk, reclaiming key positions. Fighting continues in the city center, and the enemy is losing control. There are reports of complete encirclement of Russian occupiers in several areas pic.twitter.com/DlkgKVWvjM

— WarTranslated (@wartranslated) March 1, 2025