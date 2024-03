Salaperäisiä lennokkiparvia USA:n tukikohdan lähellä

Yhdysvaltain Virginiassa sijaitsevan Langleyn lentotukikohdan lähettyvillä on pyörinyt lennokkeja, joiden toimintaa on pidetty epäilyttävänä.

War Zone -sivuston mukaan lennokkiparvien aaltoja havaittiin viime vuoden joulukuussa. Viranomaiset suhtautuivat toimintaan vakavasti, sillä alueelle hälytettiin muun muassa avaruusjärjestö Nasan korkealla lentävä WB-57F-tutkimuskone. Vastaavien tapausten on aiemmin arveltu liittyvän esimerkiksi ulkomaiseen tiedusteluun.

Yhdysvaltain ilmavoimat vahvistaa, että miehittämättömiä ilma-aluksia pyöri tukikohdan lähellä ensimmäistä kertaa 6. joulukuuta. Välikohtauksia oli seuraavina viikkoina useita.

Julkisten lentotietojen perusteella Virginian yllä partioi kahdeksan F-16-hävittäjää joulukuun 12. päivänä. Nasan WB-57-kone pyöri alueen yllä seuraavalla viikolla.

– Miehittämättömien ilma-alusten määrä, koko ja varustus vaihtelivat, Langleyn tiedottaja toteaa.

Hänen mukaansa droonien toiminta ei vaikuttanut ”vihamieliseltä”, mutta rajoitetussa ilmatilassa lentäminen voi olla riski lentoturvallisuudelle. Tapauksista ilmoitettiin ilmailuhallinto FAA:lle.

Yhdysvaltain ilmavoimat ei ole julkaissut droonitoiminnasta lisätietoja operatiiviseen turvallisuuteen vedoten. Tukikohdan ilmatilaa valvotaan ja tarvittaessa suojataan.

Langleyn tukikohtaa pidetään strategisesti tärkeänä muun muassa sen sijainnin vuoksi. Se on yksi harvoista F-22 Raptor -häivehävittäjien kotitukikohdista. Langleysta käsin partioidaan Yhdysvaltain itärannikon ja pääkaupunki Washington D.C.:n ilmatilaa.

Lähialueella sijaitsee myös tärkeitä laivaston tukikohtia. Norfolkin satamaan on sijoitettu noin puolet Yhdysvaltain lentotukialuksista.

Interesting flight tonight for the Nasa WB-57 Imaging platform. It hopped to Robins AFB earlier and refueled. Now it has set up an orbit over the Newport News shipyards near Norfolk VA. Fairly low for the WB-57, 22,000 feet.@TheIntelFrog pic.twitter.com/4lr3ee9oha

— MeNMyRC (@MeNMyRC1) December 18, 2023