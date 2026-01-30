Salamyhkäinen drooniyksikkö aiheutti rintamalla massiiviset tappiot

Ukrainalaisen keskusteluohjelman entinen tuottaja Pavlo Jelizarov perusti muutama vuosi sitten salamyhkäisen drooniyksikön, joka on noussut Ukrainan asevoimien tuhoisimpien joukkoon.

Kansalliskaartin alaisuudessa toimivan Lasarin ryhmän arvoioidaan tuhonneen yli kymmenen miljardin euron arvosta Venäjän sotakalustoa.

Yksikön toiminnasta kerrottiin julkisuudessa vasta viime syksynä, vaikka sen droonien väitetään tuhonneen yli 2 000 taistelupanssarivaunua, 3 000 panssariajoneuvoa, tuhansia tykistöaseita sekä muita ajoneuvoja. Forbesin selvityksen perusteella kaikista iskuista on videomateriaalia.

Amerikkalainen Wall Street Journal -lehti seurasi Lasarin ryhmän toimintaa salaisessa bunkkerissa. Siellä kymmenet droonilentäjät toteuttavat hyökkäyksiä venäläisjoukkoja vastaan ympäri vuorokauden.

– Meidän puolellamme Ukrainassa ihmishengellä on arvoa. Venäjän sotilasjohdolle ihmishenki ei koskaan maksa mitään. Droonien suhteen kyse on meidän kannaltamme selviytymisestä, Pavlo Jelizarov sanoo WSJ:lle.

Hänen mukaansa sodan alussa kävi selväksi, kuinka tehokkaita tarkat lennokki-iskut voivat olla. Toimintaa oli näin ollen muutettava systemaattiseksi ja laajamittaiseksi.

Droonien komentokeskus on varustettu kymmenillä näytöillä, ja sieltä käsin toteutetaan iskuja eri puolilla pitkää rintamalinjaa. Lasarin ryhmän ”teollisen mittakaavan” operaatio pyrkii tuhoamaan mahdollisimman paljon Venäjän asevoimien kalustoa ja surmaamaan niin monta sotilasta kuin mahdollista.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan alivoimaiset puolustajat olisivat tuskin pystyneet pidättelemään venäläisjoukkoja yhtä tehokkaasti ilman räjähdedroonien tehokasta käyttöä. Venäjän on ollut pakko vähentää panssariajoneuvojen käyttöä ja yrittää edetä pienten jalkaväkiryhmien turvin.

Tappioiden arvioidaan kasvaneen viime kuukausien aikana Kremlin kannalta kestämättömälle tasolle droonien surmattua tai haavoitettua pelkästään joulukuussa yli 30 000 sotilasta.

– Sanoimme itsellemme, että tämä ei voi olla kuin pieni ravintola, vaan homman pitää pyöriä kuin McDonald’s. Työtä pitää tehdä jatkuvasti suurella volyymilla, yksikköä komentava Jelizarov sanoo.