Saksassa uusi isku autoteollisuuteen: Tehtaita suljetaan kalliiden kustannusten takia

Japanilainen autoteollisuuden toimittaja Musashi sulkee kaksi tehdasta Saksassa. Taustalla ovat sekä ajoneuvojen yleinen myynnin laskeminen että kiristynyt hintakilpailu.

Yritys toimittaa komponentteja suurille autonvalmistajille kuten Volkswagenille.

Erityisesti korkeat energian kustannukset ovat heikentäneet Musashin kilpailukykyä Euroopassa.

Saksalaisen Wirtschaftswoche -talouslehden mukaan yhtiön Euroopan tehtailla on ollut ongelmia vuodesta 2018 lähtien. Hintakilpailu on koventunut ja yhtiön myynti on laskenut paikoin 40 prosenttia.

Musashin johdon mukaan yhtiön aasialaiset kilpailijat pystyvät tarjoamaan komponentteja kuljetuskustannuksineen 20–25 prosenttia halvemmalla.

Tämä johtuu pääasiassa alhaisemmista energia- ja teräskustannuksista.

– Saksan energiakustannusten on laskettava merkittävästi. Ellei jotain merkittävää muutosta tapahdu, teknologia ei ole enää kilpailukykyistä, Musashin Euroopan johtoryhmään kuuluva David Beckers toteaa talouslehdelle.

Musashilla on Euroopassa yhdeksän tehdasta, joista kuusi sijaitsee Saksassa. Nyt suljettavat tehtaat sijaitsevat Hann. Mündenissä ja Leinefeldessä.

Noin neljännes konsernin kahden miljardin euron liikevaihdosta tulee Euroopasta. Musashi työllistää yhteensä 16000 ihmistä, joista noin 2000 työskentelee Euroopassa.

Saksalaislehden mukaan kaikki Musashin yhdeksän Euroopan tehdasta tekivät tappiota viime vuonna. Vuoden 2021 jälkeen yhtiön kerrotaan tehneen tappiota yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.