Saksassa esitetään vielä kahden ydinvoimalan palauttamista käyttöön

Saksassa väläytetään vielä kahden ydinvoimalan palauttamista käyttöön. Kolmen voimalan vuoden lopussa edessä ollutta sulkua on päätetty jo aiemmin lykätä talven energiakriisin helpottamiseksi.

Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner esittää Twitterissä, että verkkoon voitaisiin liittää takaisin ainakin kaksi voimalaa lisää.

– Ihmiset odottavat, että nyt tehdään kaikki energiakapasiteetin lisäämiseksi ja hintojen alentamiseksi, hän perustelee.

Päätöksellä Saksa saisi ministerin mukaan ”viisi turvallista, ilmastoystävällistä voimalaa”, jotka vaikuttaisivat merkittävästi energian hintoihin.

Hän muistuttaa siitä, että energiantuotanto hiilellä ja ydinvoimalla on ennustettavaa.

– Mitä ennustettavampaa energiaa meillä on, sitä suurempi on hintavaikutus, Lindner kirjoittaa.

Liittokansleri Angela Merkelin hallitus päätti toukokuussa 2011 sulkea Saksan 17 ydinvoimalaa. Päätöksen järkevyyttä on arvosteltu ankarasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja alkoi leikata kaasutoimituksia Eurooppaan. Saksa on ollut vahvasti riippuvainen venäläisestä kaasusta.

