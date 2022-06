Saksan viranomaiset takavarikoivat duuman jäsenen asunnot

Saksan viranomaiset ovat takavarikoineet kolme asuntoa, jotka kuuluvat EU:n pakotelistalle joutuneelle venäläiselle kansanedustajalle ja hänen vaimolleen, kertoo CNN.

Duuman edustaja ja hänen vaimonsa omistavat Münchenissä sijaitsevat asunnot. Samalla takavarikoitiin myös pankkitili, jota käytettiin 3 500 euron kuukausivuokran maksamiseen pariskunnalle.

Tapaus on ensimmäinen Saksassa, kun pakotteiden kohteena olevan henkilön omaisuutta takavarikoidaan jäädyttämisen sijaan.

Asuntojen omistajan henkilöllisyydestä on selvillä vain nimikirjain L. EU asetti duuman edustajan pakotelistalle 23. helmikuuta 2022 – päivää ennen Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan – koska hän tuki Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimea tunnustaa separatistiset Itä-Ukrainan alueet itsenäisiksi.

Kaksi asuntoa on sekä duuman jäsenen että hänen vaimonsa omistuksessa, ja yksi asunto on vain vaimon nimissä. Pakotteet kohdistuvat myös miehen vaimoon, koska hän on rangaistuksen kohteena olevan henkilön puoliso.

Vuokralaiset saavat jäädä takavarikoituihin asuntoihin, mutta heidän on jatkossa talletettava vuokramaksunsa Münchenin tuomioistuimelle.