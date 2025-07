Saksan puolustusministeri: Ei Taurus-ohjuksia Ukrainalle

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius kertoi Financial Timesille, että hänen hallituksensa on puuttunut teollisuuden pitkäaikaisiin huolenaiheisiin virtaviivaistamalla satojen miljardien eurojen arvosta uusia sotilasmenoja.

– Ei ole enää syytä valittaa. Teollisuus tietää täysin hyvin, että se on nyt vastuussa sopimuksen täyttämisestä, hän sanoi.

– Teollisuusryhmien oli pidettävä kiinni omasta osuudestaan sopimuksesta, hän sanoi, kun Eurooppa pyrkii estämään Venäjän aggressiota Yhdysvaltojen kiinnostuksen hiipuessa maanosan turvallisuuteen.

Berliini pyrkii nostamaan vuotuisia puolustusmenojaan 162 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä, mikä on 70 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna.

– Valitettavasti koemme edelleen viivästyksiä yksittäisissä projekteissa, joissa kaikki näyttää olevan järjestyksessä, ja sitten viivästyksiä esiintyy teollisuuden puolella – mikä minun on sitten otettava huomioon, Pistorius totesi.

– Teollisuuden on lisättävä kapasiteettiaan. Tämä koskee ammuksia, drooneja, panssarivaunuja – oikeastaan lähes kaikkia alueita, hän jatkoi.

Pistoriuksen tehtävänä on toteuttaa Zeitenwende eli suunnanmuutos maansa puolustuspolitiikassa. Tavoitteena, joka julkistettiin kolme vuotta sitten Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan, on muuttaa asevoimat vuosikymmenten ali-investointien jälkeen ja antaa Saksalle johtava rooli Euroopan turvallisuudessa.

Pistoriuksen on määrä tavata Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth Washingtonissa tänään maanantaina. Hän sanoi keskustelevansa ”tiekartasta” Yhdysvaltojen turvallisuustusta Euroopalle. Laajasti odotettu vähennys ei saisi jättää kykyvajeita, jotka voisivat ”muodostaa kutsun (Vladimir) Putinille”, hän varoitti.

Esityslistalla on myös Ukraina ja Yhdysvaltain Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien kysymys sen jälkeen, kun Washington keskeytti toimitukset Kiovalle. Berliini on jo luovuttanut Ukrainalle kolme aiemmin 12:sta Patriot-järjestelmän varastostaan.

– Meillä on enää kuusi jäljellä Saksassa, Pistorius sanoi ja lisäsi, että kaksi muuta on lainattu Puolalle ja ainakin yksi on aina ollut poissa käytöstä huollon tai koulutuksen vuoksi.

– Se on todellakin liian vähän, varsinkin kun otetaan huomioon Naton kykytavoitteet, jotka meidän on täytettävä. Emme ehdottomasti voi antaa enempää.

Pistorius sanoi keskustelevansa viime kuussa Hegsethille tekemästään ehdotuksesta, jonka mukaan Saksa saisi ostaa Yhdysvalloilta kaksi Patriot-järjestelmää Ukrainalle.

Hän kuitenkin totesi, ettei Saksa toimittaisi pitkän kantaman Taurus-ohjuksia Ukrainaan huolimatta Venäjän viimeaikaisista ilmaiskuista ja Kiovan uudesta pyynnöstä saada niitä.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi 1. heinäkuuta, että päätös Taurus-ohjusten toimittamisesta Ukrainalle on edelleen harkittavana.