Saksan povattu vaalivoittaja Euroopasta: Jos vaikutat kääpiöltä, sinua kohdellaan kääpiönä

Saksan liittopäivävaalien voittajaksi veikattu kristillisdemokraattisen CDU-puolueen johtaja Friedrich Merzin on puhunut kampanjansa aikana usein Euroopan unionin aseman vahvistamisesta kansainvälisessä politiikassa.

Saksan liittokansleriksi mahdollisesti nouseva Merz sanoi puolueensa tilaisuudessa, että Euroopan ei tulisi enää pienentää itseään.

– Amerikka ensin. Mikä on meidän vastauksemme? Teemmekö itsestämme pieniä? Kumarramme? Olemmeko peloissamme?, hän sanoi puheessaan ja jatkoi muistuttamalla Euroopan koosta.

– 450 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa. Enemmän kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa yhteensä.

Friedrich Merz haluaa Euroopan olevan vahvempi ja itsenäisempi toimija globaalilla näyttämöllä.

– Jos saat itsesi näyttämään kääpiöltä, sinua kohdellaan kääpiönä.

"450 million citizens in the EU. More than the US and Canada combined". Chancellor frontrunner Merz says he wants a more integrated Europe as envisioned by Macron and Adenauer. Even a European Army pic.twitter.com/fKrYHC4Wb7

