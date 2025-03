Saksalta 500 miljardin euron jättipanostus – näin paljon eurotalous voi nousta

Ekonomisti arvioi eurotalouden kasvunäkymien saavan piristysruisketta Saksan liittopäivien hyväksyttyä tiistaina historiallisen lakiesityksen, jolla höllennetään maan perustuslakiin kirjattua velkajarrua.

Samalla se mahdollistaa massiivisen 500 miljardin euron investointipaketin ja tarvittaessa reilun lisäyksen puolustusmenoihin.

– Velkajarrusta luopuminen on selkeä suunnanmuutos Saksan talouspolitiikassa, joka on konservatiivisuudestaan tunnettu. Investointisuunnitelmia tehdään vähintään seuraavalle 10 vuodelle, analyysiyhtiö Inderesin ekonomisti Marianne Palmu arvioi Inderesin katsauksessa.

– Tyypillisesti julkisen velkaantumisen kiihdyttäminen tällä tahdilla toisi mukanaan myös kritiikkiä, mutta Saksan tapauksessa siihen on kirjaimellisesti varaa. Euroalueen suurin talous on ollut pitkään tunnettu ”vyönkirityksestään”, ja sen velkaantumistahti on ollut hyvinkin hidas muihin suurtalouksiin verrattuna, Palmu jatkaa.

Ekonomisti muistuttaa, että julkisten investointien lisäystä velkarahoituksella pidetään suhteellisen tehokkaana tapana talouskasvun pönkittämiseen.

Investointipaketin vaikutukset Saksan talouteen, ja välillisesti muualle eurotalouteen, ovat Palmun mukaan merkittäviä.

– Käytännössä tämä tarkoittaisi investointien kasvattamista 1 prosentilla suhteessa bkt:hen seuraavan 10 vuoden ajan. Vielä tälle vuodelle vaikutuksia tuskin suuresti konkretisoituisi, sillä esimerkiksi investointien suunnittelu ottaa aikansa. Bloombergin mallinnuksen mukaan kasvu näkyisi ensi vuonna 1,35 prosenttiyksikön lisäyksenä bkt:hen. Koko eurotalouden bkt:hen investointipaketti toisi laskelmien mukaan 0,4 prosenttiyksikön lisäyksen 2026. Tästä eteenpäin vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, mihin investointeja kohdistetaan. Ja tämä on ainoastaan investointipaketin osuus, ekonomisti arvioi.

Puolustusmenojen kasvattamisella olisi toinen ja potentiaalisesti suuri vaikutus talouteen. Kielin taloustutkimuslaitos arvioi, että eurotalouden tasolla bkt kasvaisi 0,9-1,5 prosenttia, jos puolustusmenoja kasvatettaisiin 2-3,5 prosenttiin bkt:sta.

– Laskelmat osoittavat, että potentiaali Saksan kokoisen maan talouspolitiikan suunnanmuutoksella on valtava ja voi osaltaan nostaa eurotalouden lähivuosina kituliaan kasvun alhosta.