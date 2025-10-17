Saitko tällaisen yhteydenoton Traficomin nimissä? Rahasi voivat olla vaarassa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoon on tullut tapauksia, joissa rikolliset ovat soittaneet uhreille ja esiintyneet Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoina.

Huijauspuheluissa rikolliset ovat muun muassa väittäneet uhrien matkapuhelimien olevan virusten saastuttamia ja että kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat tulevat noutamaan laitteet pois. Puheluissa on myös pyydetty uhria luovuttamaan pankkitunnuksia ja maksukorttien tietoja.

Kyberturvallisuuskeskus ei koskaan kysy pankkitunnuksia tai pyydä kiireellisiä rahansiirtoja tai etähallintaohjelmien asennusta.

– Jos vastaanotat epäilyttävän puhelun, katkaise se ja soita takaisin viralliseen asiakaspalveluumme, Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa tiedotteessa.

Kyberturvallisuuskeskus kehottaa varomaan myös kiire- ja uhkailukeinoja.

– Huijarit vetoavat paniikkiin, me emme. Jos henkilö saapuu kotiovellesi tai toimistoon, pyydä nähdä kuvallinen henkilökortti. Jokaisella Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen työntekijällä on virallinen Traficomin myöntämä henkilökortti, jonka tiedot voi tarvittaessa varmistaa asiakaspalvelustamme, Kyberturvallisuuskeskus kertoo.