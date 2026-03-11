Saitko tällaisen viestin? Huijarit esiintyvät viranomaisina

Verkkorikolliset esiintyvät kasvavissa määrin pankkien ja viranomaisten nimissä. Viime aikoina huijauksia on tehty etenkin Nordean, Pop-pankin ja Suomi.fi-palvelun nimissä. Viesteissä vastaanottajaa kehotetaan esimerkiksi päivittämään tietoja tai vahvistamaan henkilöllisyys kiireellisesti.

Suomen telemarkkinointiliiton ylläpitämän Kilpi-sovelluksen tietokannan perusteella yksi yleisimmistä huijauksista tällä hetkellä liittyy viranomaispalveluihin. Kilpi-sovellukseen on ilmoitettu paljon huijausviestejä, joissa hyödynnetään Suomi.fi-palvelun nimeä. Viesteissä vedotaan esimerkiksi lakimuutoksiin tai pakollisiin tunnistautumistoimenpiteisiin. Tällaisilla viesteillä pyritään ohjaamaan käyttäjä tietojenkalastelusivustoille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yksi nyt leviävä Suomi.fi -huijausviesti kuuluu esimerkiksi:

– Digitaalisten palveluiden laki velvoittaa meidät päivittämään käyttäjätietoja. Jotta voit jatkaa Suomi tunnistus -palvelun käyttöä, sinun tulee päivittää tietosi viimeistään (päivämäärä).

Toisessa versiossa vastaanottajaa kehotetaan suorittamaan henkilöllisyyden vahvistus:

– Olemme huomanneet, että et ole vielä suorittanut äskettäin pyytämäämme online-henkilöllisyyden vahvistusmenettelyä. Tämä vaihe on välttämätön, jotta voit jatkaa verkkopankkipalvelujen käyttöä.

Lisäksi Kilpi-sovelluksen havaintojen mukaan pankkien nimissä tehtyjä huijauksia esiintyy edelleen suurissa määrin. Huijausviestejä on lähetetty viime aikoina paljon muun muassa Pop-pankin ja Nordean nimissä. Viesteissä vastaanottajaa pyydetään kirjautumaan pankin palveluun linkin kautta, joka johtaa tietojenkalastelusivustolle.

Liian hyvä etu on oikeasti huijaus

Poimintoja videosisällöistämme

Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy myös erilaisia myyntihuijauksia, joissa vastaanottajalle esitetään jokin houkutteleva tarjous, palkinto tai etu, mutta todellisuudessa tarkoitus on saada henkilö maksamaan jotakin tai luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan huijarin käyttöön.

Esimerkiksi Lidlin nimissä on lähetetty viime aikoina paljon huijausviestejä, joissa vastaanottajaa houkutellaan osallistumaan lahjakortin arvontaan:

– Arvoisa asiakas, olet yksi niistä onnekkaista, jotka on valittu osallistumaan Lidl Suomen eksklusiiviseen lahjakorttikyselyyn. Olet yksi valituista, jotka saavat mahdollisuuden voittaa 1000 euron lahjakortin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kilpi-sovelluksen tietokantaan on ilmoitettu myös runsaasti ulkomailta tulevia huijauspuheluita. Viime aikoina puheluita on raportoitu muun muassa Liettuasta (+370), Espanjasta (+34), Saksasta (+49), Ruotsista (+46), Puolasta (+48), Filippiineiltä (+63), Uudesta-Seelannista (+64), Norjasta (+47), Tanskasta (+45), Iso-Britanniasta (+44), Sveitsistä (+41), Romaniasta (+40), Italiasta (+39) ja Sloveniasta (+386).

-Huijarit seuraavat ajankohtaisia palveluita ja hyödyntävät niiden nimiä huijauksissaan. Lisäksi huijauksissa pyritään usein luomaan kiireen tunne, jotta niiden kohde toimisi mahdollisimman nopeasti ja miettimättä, sanoo Suomen telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.

Häiritsevät yhteydenotot lisääntyvät

Huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokanta paljastaa myös muita ei-toivottuja yhteydenottoja, joita suomalaiset kohtaavat paljon arjessaan. Viime aikoina käyttäjät ovat ilmoittaneet erityisesti online-kasinoiden mainosviesteistä sähköpostitse ja tekstiviesteillä, lainatarjouksista kotimaisista puhelinnumeroista ja puhelinmyyntipuheluista kotimaisista numeroista.