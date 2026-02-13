Saitko tällaisen viestin? Älä klikkaa linkkiä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viranomaisten nimissä lähetetyistä kalastelu- ja kiristysviesteistä.
Viranomaisten sähköiseen viestintään tarkoitetun Suomi.fi-palvelun nimissä on viime aikoina lähetetty huijausviestejä, joiden tarkoituksena on kalastella ihmisten pankkitunnuksia. Huijausviestissä väitetään, että asiakas olisi saanut viestin Verohallinnolta. Seuraavaksi vastaanottajaa kehotetaan klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä, jotta hän voisi lukea viestin.
Todellisuudessa linkki ohjaa rikollisten hallussa olevalle sivulle. Siksi viestissä olevaa linkkiä ei pidä missään nimessä avata.
Kyberturvallisuuskeskus varoittaa myös kiristysviesteistä, joita on lähetetty ainakin Kyberturvallisuuskeskuksen ja poliisin nimissä. Viestissä vastaanottajaa pelotellaan väitetyllä rikoksella ja oikeudellisilla seuraamuksilla. Viestin mukaan seuraamuksilta voidaan välttyä vastaamalla viestiin aikarajan puitteissa.
Kuvakaappaus kiristysviestistä on nähtävillä alla. Artikkeli jatkuu kuvakaappauksen jälkeen.
Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa, että kyseessä on huijaus, johon ei pidä vastata. Koska kyse on rikollisten lähettämästä kiristysviestistä, siihen ei tarvitse reagoida.