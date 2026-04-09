Saitko tällaisen Spotify-viestin? Älä klikkaa linkkiä

Suomessa leviää uusi Spotify-huijaus, varoittaa Suomen telemarkkinointiliitto.

Viestissä vastaanottajaa varoitetaan tilin sulkemisesta ja ohjataan toimimaan nopeasti linkin kautta. Viestissä korostetaan määräaikoja, kuten “tilisi deaktivoidaan 10. huhtikuuta 2026”, ja tarjotaan linkki, jonka kautta käyttäjän odotetaan kirjautuvan tililleen. Todellisuudessa linkki ei ohjautu Spotifyn sivuille vaan rikollisten hallinnoimalle huijaussivulle.

Mobiililaitteella huijausviesti voi näyttää erityisen uskottavalta, koska lähettäjän osoite ei näy esikatselussa yhtä selkeästi kuin tietokoneella. Tällaiset huijausviestit hyödyntävät käyttäjien tottumusta lukea viestejä nopeasti liikkeellä ollessa.

Samanaikaisesti liikkeellä on useita muita huijauksia, jotka esiintyvät viranomaisten, pankkien ja tuttujen palveluiden nimissä. Kilpeen kertyneiden ilmoitusten mukaan erityisesti Suomi.fi-, Verohallinto- ja Kela-teemaiset viestit ovat edelleen aktiivisia.

Viesteissä voidaan esimerkiksi väittää: ”Yritimme palauttaa ylimääräisen summan automaattisesti alkuperäiselle maksutavallesi”, ja ohjata vastaanottaja linkin kautta kirjautumaan. Myös Aktian nimissä lähetetään nyt paljon huijausviestejä, joissa pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia.

Lisäksi viime päivinä on havaittu lastensuojeluhuijauksia, joissa vastaanottajalle ilmoitetaan häntä koskevasta lastensuojeluilmoituksesta ja ohjataan klikkaamaan linkkiä. Ilmiö on noussut esiin myös mediassa, mikä kertoo sen laajasta leviämisestä.

Huijaukset ja muu häiriöviestintä lisääntyvät

Suomeen ulkomailta puhelimitse tehtävät huijaukset jatkuvat edelleen vilkkaina. Kilpi-sovelluksen tuoreiden havaintojen perusteella huijauspuheluita tulee edelleen paljon muun muassa Ruotsista (+46), Tanskasta (+45), Iso-Britanniasta (+44), Italiasta (+39), Liettuasta (+370), Portugalista (+351), Maltalta (+356), Kreikasta (+30), Saksasta (+49), Puolasta (+48) ja Norjasta (+47). Viime viikkoina uusiksi huijauspuheluiden lähtömaiksi ovat nousseet myös Lesotho (+266), Yhdysvallat (+1), Papua-Uusi-Guinea (+675) ja Samoa (+685).

Huijausten lisäksi suomalaiset kohtaavat runsaasti muita ei-toivottuja yhteydenottoja. Kilpi-sovelluksen käyttäjien ilmoitusten perusteella kotimainen puhelinmyynti on ollut keväällä vilkasta, ja häiritsevät lainatarjoukset sekä aikuisviihdesisältöä sisältävät viestit ovat lisääntyneet.

– Huijaukset kehittyvät nopeasti ja mukautuvat ihmisten arkeen. Moni huijaus toimii kiireen ja uskottavan viestinnän varassa. Kun viesti näyttää tutulta ja siihen liittyy aikaraja, kynnys klikata linkkiä madaltuu merkittävästi. Siksi ajantasainen tilannekuva on tärkeä. Kilpi toimii tässä keskeisenä tietolähteenä, koska se perustuu käyttäjien reaaliaikaisiin havaintoihin, sanoo Suomen telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.