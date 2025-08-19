Saitko oudon paketin? FBI varoittaa huijauksesta, joka varastaa tietosi

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI varoittaa ilmiöstä, jossa rikolliset lähettävät ihmisille paketteja pyytämättä.
Suurin vaara liittyy pakettien mukana olevaan puhelimella luettavaan QR-koodiin. Kun koodin avaa puhelimella, vastaanottajan laitteelle asentuu haittaohjelma. Ohjelman tarkoituksena on urkkia ja varastaa laitteen tietoja.
Huijaustapauksia on raportoitu ainakin Yhdysvalloissa. Vaikka kyse ei FBI:n mukaan ole kovin laajasta ilmiöstä, se haluaa levittää ihmisten tietoisuutta asiasta ja muistuttaa QR-koodeihin liittyvistä vaaroista.
Se ei ole mitenkään mahdotonta, ettei vastaavia huijauksia voisi tapahtua myös Suomessa. Mikäli saat paketin, jota et ole tilannut, on syytä erityiseen varovaisuuteen. FBI kehottaa varovaisuuteen myös sellaisten lähetysten kohdalla, joiden lähettäjästä ei ole tietoa.
Erityisen tärkeää on muistaa myös se, että tuntemattomia QR-koodeja ei kannata skannata. Ole myös tarkkana sen kanssa, millaisia käyttöoikeuksia annat eri puhelimen sovelluksille.
