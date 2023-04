Raskaana oleville tupakoitsijoille 400 puntaa sähkösavukkeisiin – Britannia turvautuu erikoiseen keinoon

Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva terveysriski Euroopassa ja EU:ssa sen kerrotaan aiheuttavan lähes 700 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Euroopan komission mukaan noin puolet tupakoitsijoista kuolee ennenaikaisesti. Tupakointia pyritään torjumaan monin keinoin. Tupakkatuotteita säädellään ja niin sanotut makutupakat on kielletty. Muita rajoituskeinoja ovat myös pakkausten ulkoasu, merkinnät, varoitustekstit sekä ostokäytännöt. Tupakointia työpaikoilla ja julkisilla paikoilla on myös rajoitettu. Britannia pyrkii myötävaikuttamaan etenkin raskaana olevien naisten tupakoinnin lopettamiseen tarjoamalla etuuksia sekä sähkötupakkalaitteita. Aiheesta uutisoi Times-lehti.

Raskaana oleville tupakoitsijoille tarjotaan jopa 400 punnan suuruinen ostoskuponki sekä ilmaiset sähkötupakkavälineet. Kupongilla on tarkoitus pystyä maksamaan tupakan korvaustuotteita. Brittiviranomaisten mukaan raskaana olevien kannattaa vaihtaa tupakointi sähkötupakkaan, sillä niissä on vähemmän terveydelle haitallisia aineita.

– Tarjoamme miljoonalle tupakoitsijoille uudenlaista apua lopettamiseen. Rahoitamme kansallista ”swap to stop” -ohjelmaa, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa tarjotaksemme miljoonalle tupakoitsijoille kaikkialla Englannissa ilmaisen sähkötupakoinnin aloituspakkauksen, Britannian sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteeri Neil O´Brien kertoo.

Suomen terveysviranomaiset varoittavat molempien haitoista eikä sähkötupakkaa suositella keinoksi tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen. Terveyskirjasto Duodecim kertoo, että sähkösavukkeen käyttö on haitallista niin sivullisille kuin itse käyttäjällekin. Vaikka sähkösavukkeiden höyry sisältää vähemmän haitallisia aineita tupakkaan verrattuna, ei hengitettävä höyry ole kuitenkaan vaaratonta. Sähkösavukkeiden sisältämien glyoksaalin ja metyylioksaalin tiedetään olevan keuhkoille haitallisia. Näitä käytetään ainoastaan sähkösavukkeissa, ei poltettavissa savukkeissa. Suomessa Sähkötupakkaa ei suositella lopettamisen apuvälineeksi, sillä se ei poista tai vähennä nikotiiniriippuvuutta.

Tupakansavu on syöpävaarallista kaikille sille altistuville. Myös sähkösavukkeen höyry voi altistaa savun haittavaikutuksille ja nanohiukkasille. Nanohiukkasten määrä sähkösavukkeen käyttäjän ympärillä on joissain tutkimuksissa ylittänyt sisäilmalle asetetut raja-arvot ja nanohiukkasten määrä saattaa lisääntyä myös ympäristön pinnoilla. Tämän vuoksi sähkötupakan käyttöä kannattaa terveyskirjaston mukaan välttää sisätiloissa ja etenkin lasten läheisyydessä.

Tupakointi raskausaikana aiheuttaa haittoja sikiölle

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan suomalaisista odottavista äideistä noin 11 prosenttia tupakoi alkuraskauden ajan. Nikotiini ja hiilimonoksidi eli häkä läpäisevät istukan helposti aiheuttaen haittoja sikiön kehitykselle. Nikotiini heikentää istukan verenkiertoa ja sikiön hapensaantia supistamalla verisuonia. Hiilimonoksidi sitoutuu hemoglobiiniin, syrjäyttää hapen ja vähentää sikiön kudosten hapensaantia. Tupakoitsijoiden lapset syntyvät kaksi kertaa useammin ennenaikaisina. Kaikista ennenaikaisista synnytyksistä 15 prosenttia johtuu äidin tupakoinnista. Suomessa raskaudenaikainen tupakointi on vähentynyt 2010-luvulla.

Duodecim kertoo, että sähkösavukkeen käyttöä ei suositella raskausaikana. Sen nestefiltterin sisältämien nesteiden koostumus voi vaihdella eikä sähkösavukkeita valvota kuten lääkkeitä. Näin ollen sikiön riskejä ei voida arvioida. Nikotiinia sisältävien nestefilttereiden myynti ei ole Suomessa sallittua.

Nuuskaaminen on sikiölle yhtä haitallista kuin tupakointi. Nuuskaa käytettäessä plasman nikotiinipitoisuus pysyy suurentuneena pitempään kuin tupakoitaessa, vaikka se ei altistakaan tupakan haitallisille palamistuotteille.

Suomessa tupakointi on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 2020 miehistä noin 14 prosenttia ja naisista noin 11 prosenttia tupakoi päivittäin. Koulutuksen taso näkyy tupakkatuotteiden kulutuksessa. Korkeasti koulutetuista tupakoi yli 5 prosenttia ja matalan koulutustason saaneista jopa yli 15 prosenttia tupakoi.

Suomen virallinen tilasto eli SVT julkaisee tilannetietoja tupakoinnista. Vuonna 2021 14-20-vuotiaat eivät pääsääntöisesti enää tupakoi. Pojista päivittäin tupakoi 7 ja tytöistä 5 prosenttia.