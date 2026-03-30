Sähköpyörien varkaudet yleistyvät – näkyy miljooniin kasvaneessa korvaussummassa

Polkupyörävarkauksien lukumäärä on laskenut viime vuosina, mutta varastetuista pyöristä maksetut korvaukset kasvoivat jälleen vuonna 2025, kertoo Finanssiala ry.

Varastetuista pyöristä korvattiin vuoden aikana yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

– Sähköpyörien ja muuten arvokkaiden pyörämallien yleistyminen näkyy selvästi korvaussummissa. Varkaat ovat valitettavan tarkkaan perillä siitä, millaisista pyöristä saa käytettynä parhaan hinnan, sanoo Finanssiala ry:n turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen tiedotteessa.

Viime vuonna vakuutusyhtiöille ilmoitettiin 13800 polkupyörävarkautta, ja poliisin tietoon tuli yhteensä 17100 tapausta. Poliisille ilmoitetuista varkauksista noin 3000 koski sähköpyöriä, joiden osuus varkauksista on kasvanut vuosi vuodelta.

– Poliisin ja vakuutusyhtiöiden lukujen ero selittyy sillä, ettei kaikista varkauksista haeta korvausta vakuutuksen kautta, Pänkäläinen kertoo.

Pänkäläisen mukaan polkupyöriä varastetaan ja myydään usein huumeidenkäytön rahoittamiseksi. Pänkäläinen peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja tarkkuutta pyöräostoksilla, sillä varastettuja pyöriä ostamalla tukee rikollista toimintaa ja tekee siitä tekijälle kannattavaa.

– Käytettyä pyörää ostaessa kannattaa aina pyytää takuu- tai ostokuitti nähtäväksi. Erityisesti käytettyjä kalliita harraste- ja sähköpyöriä myyvillä tulisi olla jotain pyörän hankkimiseen liittyviä dokumentteja. On myös ostajan oman edun mukaista selvittää, onko arvokkaan pyörän takuu edelleen voimassa, Pänkäläinen huomauttaa.

Lisäksi kannattaa aina tarkistaa, mitä vastaava pyörä maksaisi uutena.

– Jos hinta on poikkeuksellisen matala, kannattaa miettiä, onko tarjouksessa jokin koira haudattuna, Pänkäläinen toteaa.

Pänkäläinen kehottaa aina säilyttämään pyörää lukitussa varastossa, jos se suinkin on mahdollista. Jos varastoa ei ole, pyörävarkauden riskiä voi pienentää säilyttämällä pyörää näkyvällä paikalla, missä työkalujen kanssa puuhailevat rikolliset herättävät helposti huomiota. Erityisesti lukituksen lujuuteen tulee kiinnittää huomiota.

– Pelkkä runkolukko ei riitä. Pyörä kannattaa kiinnittää kunnollisella ja murtotestatulla kaari- tai taittolukolla kiinteään esineeseen. Nimenomaan siis rungosta, ei helposti irrotettavasta eturenkaasta, Pänkäläinen neuvoo.