Verkkouutiset

Pörssisähkön hintaan povataan hintapiikkiä maanantaina. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Sähkön hintaan povataan piikkiä maanantaina

  • Julkaistu 18.10.2025 | 15:16
  • Päivitetty 18.10.2025 | 15:21
  • Sähkö
Energiapalveluyhtiö Väreen mukaan sähkön hinta voisi nousta jopa 29 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta saattaa pongahtaa maanantaina korkealle, povaa energiapalveluyhtiö Väre hintaennusteessaan.

Vielä sunnuntai-iltapäivällä pörssisähkö on melko halpaa, hintojen pyöriessä 3-5 sentissä kilowattitunnilta. Aamuneljältä maanantaina alkanee kuitenkin nousu, jonka uskotaan huipentuvan aamukahdeksaan. Tuolloin pörssisähköstä saa pullittaa ennusteen mukaan huimat 28,87 senttiä kilowattitunnilta.

Hintapiikki kuitenkin laskisi ennusteen mukaan melko nopeasti, ja kello yhteentoista mennessä hinta olisikin vajonnut 12 senttiin kilowattitunnilta. Loppuillan ajan pörssisähkön hinnaksi ennustetaan hieman yli 10 senttiä.

Tekoälyä hyödyntävä Sähkövatkain-palvelu taas arvelee, että pörssisähkön hinta jää maanantaina matalammalle. Palvelun mukaan pörssisähkön hinta yltäisi korkeimmillaan 13,4 senttiin maanantaina kello 10, jonka jälkeen hinta pysyisi kymmenen sentin tuntumassa loppuillan ajan.

Sähkövatkain ennustaa pienempää, noin 10 sentin hintapiikkiä myös tiistaiaamulle. Tämän jälkeen pörssisähkön pitäisi pysyä loppuviikon ajan alle kuudessa sentissä kilowattitunnilta.

Sähköpörssi Nord Pool määrittelee sähkön hinnan 15 minuutin jaksoissa, joten kysynnästä ja tarjonnasta riippuen hintapiikki voi jäädä loivemmaksi tai nousta korkeammalle.

Maanantain todelliset hinnat selvinnevät sunnuntai-iltapäivällä, kun sähköntuottajien ja -ostajien kaupankäynti seuraavan päivän sähköstä päättyy Nord Poolissa.

