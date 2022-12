Sähkön hintaan on vain yksi ratkaisu

Sähkön hinta on viime viikkojen aikana noussut monille kestämättömän korkeaksi. Sähkön hintaan voidaan vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä useilla tavoilla, mutta näin kansantaloustieteilijänä täytyy todeta, että sähkön hintakatolla on samanlaiset ongelmat kuin vuokrien hintakatolla. Keskeinen ongelma on se, että se tulee vähentämään tarjontaa ja tätä kautta vain pahentaa ongelmaa.

Ainoa kestävä ratkaisu sähkön hinnan pitämiseksi alempana on tarjonnan voimakas lisääminen. Tässä emme voi luottaa, kuten olemme huomanneet, venäläiseen kaasuun tai sähkön tuontiin Venäjältä. Pidemmän aikavälin ratkaisuna onkin Suomessa kyettävä tekemään myös radikaaleja ratkaisuja. On löydettävä ratkaisuja, jotka eivät tuhoa meille elintärkeitä ilmastotavoitteitamme.

Vaikka ratkaisu ei ole nopea eikä auta akuuttiin tilanteeseen on varmasti kaikkien tunnustama fakta, että sähkön käyttö tulee kasvamaan voimakkaasti tulevaisuudessa, kun yhteiskunta tulee laajasti sähköistymään esimerkiksi autojen siirtyessä fossiilisista polttoaineista kohti puhtaampaa sähköä. Sähkön puhtauden tulee ratkaisemaan sen tuotantotapa.

Onkin korjattava 2000-luvulla tehdyt virheet ydinvoiman osalta. Nyt kun odotamme Olkiluodon siirtymistä täyteen toimintaan, olisi kaikille huomattavasti mukavampi ja sähkön hinnalle parempi, jos odottaisimme esimerkiksi kahden ydinvoimalan liittymistä verkkoon. Ydinvoima kun on oikeasti ilmaston kannalta puhtain sähkön tuotannon muoto ja ydinvoimala tuottaa sähköä määriä, joilla on vaikutusta sähkön hintaan. Myönnän nyt, että olen itse tehnyt virheen politiikassa, kun en aikanaan ollut voimakkaammin vihreissä kannattamassa ydinvoimaa. Samalla haluan kaikille poliitikoille sanoa, että on tärkeää, että pystyy myöntämään omat virheensä. En usko, että Suomessa on yhtään poliitikkoa, joka virheitä ei ole tehnyt.

Itse olen sitä mieltä, että nyt kansanedustajilla puolueesta riippumatta olisi mahdollisuus näyttää, että heitä kiinnostaa sähkön hinta tulevaisuudessa, sähkön kysynnän kasvu ja se, että säätövoimana toimivan sähkön tarjontaa on voimakkaasti lisättävä.

Ehdotan että hallitus näyttäisi sen, että sitä oikeasti kiinnostaa ihmisten hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Ja osoittaisi, että hallitus pystyy katsomaan myös tulevaisuuteen, niin että lastemme sähköntarve olisi nyt tehdyillä päätöksillä edes jollain lailla turvatumpaa kuin mitä se on nyt.

Hallituksen olisi valmisteltava yhdessä opposition kanssa ydinenergialain muutos ja osoitettava, että tarvittaessa kyetään tekemään nopeasti päätöksiä. Siten, että Suomi mahdollisimman nopeasti pystyisi myöntämään luvat kolmelle uudelle ydinvoimalalle. Siten, että tietyt turvallisuuskriteerit täyttävät yhtiöt voivat niitä hakea. Siten, että prosessi poikkeaisi aikaisemmista kalliista ja epävarmoista hakuprosesseista siinä, että luvat olisi myönnetty ja periaatteellinen päätös uusista ydinvoimaloista tehty jo ennen hakuprosessin aloittamista. Hakeminen tulisi tehdä tarjouskilpailuna, ja kilpailusta saatavat rahat olisi kilpailun jälkeen kokonaisuudessaan käytettävä sähkön hinnan alentamiseen.

Päätös tästä pitäisi saada aikaan ennen vaaleja ja poliitikoiden olisi kyettävä osoittamaan, että joskus kyetään myös nopeisiin päätöksiin. Kyseessä on kuitenkin hyvin vakava poikkeustilanne. Nopean päätöksenteon luulisi olevan mahdollinen nyt, koska en usko, että kukaan kansanedustaja voi vastustaa tässä tilanteessa nopeaa päätöksen tekemistä

Toisena asiana haluan nostaa tässä sähkön tuotannon kannalta hieman nopeampana Seinäjoki-Uumajan tunnin junan ja Vaasa-Uumajan sillan, johon palaan muiden sen tuottamien suurten hyötyjen myöhemmin kolumneissani. Sillan rakentaminen loisi nimittäin merenkurkkuun erittäin suuren merituulipuiston sillalla olevien tuulivoimaloiden kautta. Se olisi myös helppo tapa luoda energiansiirtoon tärkeän vetyputken luomiseksi Suomen ja Ruotsin välille. Sillasta on sanottava, että se ei ole hintaluokaltaan yhtä kallis kuin Tallinnan tunneli vaan on lähempänä nykyisiä tunnin juna -hankkeita.

Hyvää joulua kaikille ja Pohjalainen suuri kiitos kaikille jotka ovat minua toipumisessani auttaneet olette olleet supertärkeitä 🙂 🙂

Pohjalaisuuteen kuuluu vahvasti myös lupausten pitäminen ja siksi toivon että voin vielä joskus kiittää OP-Pohjolaakin siitä että piti lupauksensa: Matkustajavakuutuksen hoitoturvasta korvataan matkustajan matkan aikana alkavan sairauden ja matkan aikana tapahtuvan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa.