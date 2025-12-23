Sähkön hinta romahtaa jouluaattona

Pörssisähköä käyttävät voivat lämmittää ruoat ja saunan tänä jouluna halvalla sähköllä.
Keskihinta on jouluaattona 2,56 senttiä kilowattitunnilta. Varttikohtaisesti kallein hinta on kello 11.00–11.15, jolloin sähkö maksaa 9,23 senttiä kilowattitunnilta.
Kello 13 hinta romahtaa 0,78 senttiin kilowattitunnilta. Tästä sähkö vielä halpenee tasaisesti iltaa kohti.
Halvinta sähkö on kello 23.00–00.00, jolloin tunnin keskihinta on 0,27 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta muodostuu Pohjoismaille yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä, jossa hinta muuttuu arvioidun kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähköstä joutuu maksamaan myös siirtomaksun ja sähköyhtiön marginaalin.