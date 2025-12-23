Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Joulukinkku sähköuunissa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Sähkön hinta romahtaa jouluaattona

  • Julkaistu 23.12.2025 | 15:09
  • Päivitetty 23.12.2025 | 15:10
  • Joulu, Sähkö
Kinkun voi paistaa edullisesti.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pörssisähköä käyttävät voivat lämmittää ruoat ja saunan tänä jouluna halvalla sähköllä.

Keskihinta on jouluaattona 2,56 senttiä kilowattitunnilta. Varttikohtaisesti kallein hinta on kello 11.00–11.15, jolloin sähkö maksaa 9,23 senttiä kilowattitunnilta.

Kello 13 hinta romahtaa 0,78 senttiin kilowattitunnilta. Tästä sähkö vielä halpenee tasaisesti iltaa kohti.

Halvinta sähkö on kello 23.00–00.00, jolloin tunnin keskihinta on 0,27 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta muodostuu Pohjoismaille yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä, jossa hinta muuttuu arvioidun kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähköstä joutuu maksamaan myös siirtomaksun ja sähköyhtiön marginaalin.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)