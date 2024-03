Sähkön hinta pomppaa torstaiaamuna lähes 25 senttiin

Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta kohoaa torstaiaamuna liki 25 senttiin kilowattitunnilta kello 8–9 välillä, käy ilmi sähköpörssi Nordpoolin tiedoista.

Piikki tasaantuu varsin nopeasti, sillä jo kello 10–11 välillä sähkön hinta on laskenut 10,7 senttiin. Päivän keskihinta asettuu niin ikään lähemmäs edellispäivien tasoa. Torstain keskihinta on noin 11,5 senttiä kilowattitunnilta. Keskiviikon hinta on ollut keskimäärin 10,6 senttiä kilowattitunnilta.

Edullisinta sähköä on torstaina kello 15–16 välillä, jolloin pörssisähköstä saa pulittaa 8,4 senttiä kilowattituntia kohden.

Sähkön hinta on maaliskuussa noussut hieman lauantaina alkaneen Olkiluodon kolmosyksikön vuosihuollon myötä.