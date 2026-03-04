Sähkön futuurihinnat rajussa nousussa, näkyy pian sopimuksissa

Sähkön futuurihinnat ovat kääntyneet nousuun. Asia ilmenee hintavertailusivusto Halvinsähkösopimus.fi:n tekemästä markkinakatsauksesta.

Siitä selviää, että Suomen hinta-alueen sähköfutuurit ovat nousseet maaliskuun ensimmäisinä päivinä jopa 20 prosenttia tiettyjen kuukausien osalta.

Futuurit ovat olleet pidempikestoisessa nousussa viime vuoden lopulta saakka. Esimerkiksi toukokuun futuuri oli 3.3.2026 päätöskurssilla 20 prosentin nousussa 27.2. päätöskurssiin verrattuna ja kesäkuun futuuri 17 prosentin nousussa

Joulukuun alun 5.12.2025 päätöskursseihin verrattuna toukokuun futuuri oli noussut jopa lähes 85 prosenttia ja kesäkuun futuuri peräti 110 prosenttia.

Sähkön hintojen odotetaan silti laskevan kesää kohti selvästi.

Näin futuurihinnat ovat kehittyneet

Halvinsähkösopimus.fi keräsi Nasdaqin tiedoista sähköfutuurien hinnat 5.12.2025, 27.2.2026 ja 3.3.2026 päätöskursseilla. Hinnoissa käytettiin systeemifutuuria ja Suomen hinta-alueen erosta kertovaa futuuria. Lisäksi hinnat muutettiin tuttuun senttiä/kilowattitunti muotoon ja lisättiin 25,5 prosentin Arvonlisävero vastaamaan kuluttajahintoja.

Jakso 5.12.2026 27.2.2026 3.3.2026 Maaliskuu 2026 5,75 8,31 8,91 Huhtikuu 2026 4,91 7,56 8,66 Toukokuu 2026 3,26 5,01 6,02 Kesäkuu 2026 2,30 4,12 4,83 Heinäkuu 2026 3,15 4,09 5,05 Elokuu 2026 3.,5 4,66 5,61 Syyskuu 2026 3,15 4,78 6,48 Lokakuu 2026 5,66 6,81 7,50 Marraskuu 2026 5,66 6,81 7,50 Joulukuu 2026 5,66 6,81 7,50 Tammikuu 2027 7,70 8,47 9,04 Helmikuu 2027 7,70 8,47 9,04 Maaliskuu 2027 7,70 8,47 9,04 Huhtikuu 2027 3,82 3,90 4,17 Toukokuu 2027 3,82 3,90 4,17 Kesäkuu 2027 3,82 3,90 4,17 Heinäkuu 2027 2,88 3,10 3,24 Elokuu 2027 2,88 3,10 3,24 Syyskuu 2027 2,88 3,10 3,24 Lokakuu 2027 5,82 6,12 6,26 Marraskuu 2027 5,82 6,12 6,26 Joulukuu 2027 5,82 6,12 6,26

Tiedot on kerätty Nasdaqin futuurihinnoista. Hinnoissa on käytetty kuukausifutuureja siltä osin, kun ne ovat saatavilla ja kvartaalifutuureja niiden kuukausien osalta, joilta ei ole ollut kuukausifutuureja saatavilla.

Muutos näkyy kuluttajille viiveellä

Sähköfutuurien hinnoittelu on oleellista etenkin määräaikaisten sopimusten osalta. Futuurit ovat aitoja hintoja, joihin sähkön hintaa lukitaan, joten ne määrittävät pitkälti, mihin hintaan kiinteitä sähkösopimuksia voidaan myydä.

Futuurihintojen vaihdellessa sähköyhtiöt päivittävät tyypillisesti uusien määräaikaisten sopimusten hintoja omaan tahtiinsa. Erot eri yhtiöiden välillä voivat olla paikoin isojakin.

Sähkömarkkinakatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan hintavertailupalvelun sivuilla.