Verkkouutiset

Sähkön futuurihinnat rajussa nousussa, näkyy pian sopimuksissa

Hinnat ovat nousseet maaliskuun alussa jopa 20 prosenttia.
Sähkölinjoja Vantaalla. STR / LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Sähkölinjoja Vantaalla. STR / LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Sähkön futuurihinnat ovat kääntyneet nousuun. Asia ilmenee hintavertailusivusto Halvinsähkösopimus.fi:n tekemästä markkinakatsauksesta.

Siitä selviää, että Suomen hinta-alueen sähköfutuurit ovat nousseet maaliskuun ensimmäisinä päivinä jopa 20 prosenttia tiettyjen kuukausien osalta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Futuurit ovat olleet pidempikestoisessa nousussa viime vuoden lopulta saakka. Esimerkiksi toukokuun futuuri oli 3.3.2026 päätöskurssilla 20 prosentin nousussa 27.2. päätöskurssiin verrattuna ja kesäkuun futuuri 17 prosentin  nousussa

Joulukuun alun 5.12.2025 päätöskursseihin verrattuna toukokuun futuuri oli noussut jopa lähes 85 prosenttia ja kesäkuun futuuri peräti 110 prosenttia.

Sähkön hintojen odotetaan silti laskevan kesää kohti selvästi.

Näin futuurihinnat ovat kehittyneet

Poimintoja videosisällöistämme

Halvinsähkösopimus.fi keräsi Nasdaqin tiedoista sähköfutuurien hinnat 5.12.2025, 27.2.2026 ja 3.3.2026 päätöskursseilla. Hinnoissa käytettiin systeemifutuuria ja Suomen hinta-alueen erosta kertovaa futuuria. Lisäksi hinnat muutettiin tuttuun senttiä/kilowattitunti muotoon ja lisättiin 25,5 prosentin Arvonlisävero vastaamaan kuluttajahintoja.

Jakso5.12.202627.2.20263.3.2026
Maaliskuu 20265,758,318,91
Huhtikuu 20264,917,568,66
Toukokuu 20263,265,016,02
Kesäkuu 20262,304,124,83
Heinäkuu 20263,154,095,05
Elokuu 20263.,54,665,61
Syyskuu 20263,154,786,48
Lokakuu 20265,666,817,50
Marraskuu 20265,666,817,50
Joulukuu 20265,666,817,50
Tammikuu 20277,708,479,04
Helmikuu 20277,708,479,04
Maaliskuu 20277,708,479,04
Huhtikuu 20273,823,904,17
Toukokuu 20273,823,904,17
Kesäkuu 20273,823,904,17
Heinäkuu 20272,883,103,24
Elokuu 20272,883,103,24
Syyskuu 20272,883,103,24
Lokakuu 20275,826,126,26
Marraskuu 20275,826,126,26
Joulukuu 20275,826,126,26

Tiedot on kerätty Nasdaqin futuurihinnoista. Hinnoissa on käytetty kuukausifutuureja siltä osin, kun ne ovat saatavilla ja kvartaalifutuureja niiden kuukausien osalta, joilta ei ole ollut kuukausifutuureja saatavilla.

Muutos näkyy kuluttajille viiveellä

Sähköfutuurien hinnoittelu on oleellista etenkin määräaikaisten sopimusten osalta. Futuurit ovat aitoja hintoja, joihin sähkön hintaa lukitaan, joten ne määrittävät pitkälti, mihin hintaan kiinteitä sähkösopimuksia voidaan myydä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Futuurihintojen vaihdellessa sähköyhtiöt päivittävät tyypillisesti uusien määräaikaisten sopimusten hintoja omaan tahtiinsa. Erot eri yhtiöiden välillä voivat olla paikoin isojakin.

Sähkömarkkinakatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan hintavertailupalvelun sivuilla.

Pörssisähkön hinta painuu alas
Sähkö on halvimmillaan lähes nollahintaista.
Pörssisähköstä luopuminen toi jopa 776 euron säästön
Korkeat hinnat saivat monet vaihtamaan sopimusta.
Pörssisähkön hinta putoaa tiistaina, tässä halvimmat tunnit
Halvimmat minuutit osuvat loppuiltaan.
Mainos