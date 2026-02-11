Sähköiskun vaara: Tämä laturi on poistettava heti käytöstä

Cameron Sino-merkkinen laturi vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee tuotetta, jonka mallinimi on DF-DYC600EU.

Tukesin mukaan latauslaite ei kestänyt sille tehtyä jännitekoetta. Laitteen rakenteessa havaittiin myös muita turvallisuuspuutteita. Puutteiden takia laite ei täytä sähköturvallisuuslain mukaisia vaatimuksia eikä eurooppalaisia standardeja.

Laitteen käyttö voi aiheuttaa käyttäjälleen sähköiskun. Tämän vuoksi laturi on poistettava käytöstä välittömästi.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Akku-Ässä Oy.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.