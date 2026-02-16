Sähköauton akkupalo voi levittää hengenvaarallista fluorivetyä

Suomessa syttyy vuosittain noin 2000 autopaloa, mutta vain pieni osa näistä koskee sähköautoja. Riskinä on, että sähköautopalojen määrä tulee kasvamaan, kun sähköautokanta lisääntyy ja vanhenee, muistuttaa OP Pohjola tiedotteessa.

Kaikki tulipaloissa aiheutuvat savukaasut ovat hengenvaarallisia, mutta sähköauton akkujen palamisessa syntyvät kaasut aiheuttavat erityisen vaaran. Akun lämpökarkaamisessa syntyy fluorivetykaasua, joka kosteuden kanssa muodostaa vaarallista fluorivetyhappoa. Tämä seos leviää savun mukana ja tarttuu kaikkiin lähellä oleviin pintoihin.

– Fluorivety on erittäin syövyttävää, myrkyllistä ja hengitettynä tai ihokosketuksessa jopa hengenvaarallista, aiheuttaen vakavan riskin kaikille lähietäisyydellä oleville, kertoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvokorvauspalveluista vastaava johtaja Katri Herdell tiedotteessa.

Fluorivety on tunnettu yhtenä vaarallisimmista happamista yhdisteistä, ja hengitys- ja kosketusaltistus sille on erittäin vaarallista. Kaasu ärsyttää voimakkaasti limakalvoja, ja korkeat pitoisuudet voivat tuhota keuhkokudosta. Ihoaltistuksessa väkevä fluorivetyhappo tunkeutuu syvälle kudoksiin, aiheuttaen vaikeasti paranevia kemiallisia palovammoja.

Sähköautopalojen palokaasut ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat levitä ympäristöön, aiheuttaen terveysriskin lähialueen ihmisille. Riski on erityisen suuri lähietäisyydellä, mutta kaasut voivat aiheuttaa vammoja jopa kymmenien metrien päästä.

Poimintoja videosisällöistämme

-Mikäli sähköauto syttyy lähietäisyydellä palamaan, on tärkeintä siirtyä mahdollisimman kauas kyseisestä palosta sekä hälyttää ammattilaiset apuun, sanoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Antti Soila tiedotteessa.

Autoilijan tärkein tehtävä on varmistaa oma ja muiden turvallisuus – ei yrittää sammuttaa paloa itse.

– Vaikka sähköautopalot ovat harvinaisia, niiden haittavaikutukset voivat olla merkittäviä. Siksi on tärkeää, että jokainen tietää miten toimia mahdollisissa palotilanteissa, sanoo Herdell.

Vaarallisuus ei pääty palon sammumiseen. Fluorivety jää pintoihin, joihin se on ollut kosketuksissa, ja on ihokosketuksessa jopa hengenvaarallista. Siksi akkupalon jälkeen on varmistettava mittauksin ja asiantuntevin puhdistustoimin, että fluorivety on poistettu paloalueen pinnoilta, etteivät ihmiset altistu sille.

– Erilainen akkuteknologia yleistyy jatkuvasti ja myös ihmisten koteihin tulee suurempia litiumioniakkuja, jotka voivat aiheuttaa aivan samoja ongelmia kuin sähköautojen akut, Herdell muistuttaa kasvavasta akkupalojen vaarasta myös kotona.