Sähköautoja hylätään katsastuksessa yllättävän paljon

Vuonna 2024 Suomessa tehtiin 2,16 miljoonaa henkilöauton määräaikaiskatsastusta. Näistä hylättiin 29 prosenttia, kun vuotta aiemmin hylkäysosuus oli 28 prosenttia.

Neljävuotiaista henkilöautoista hylättiin 7 prosenttia, 20-vuotiaista hylättiin jo 43 prosenttia ja vähintään 25-vuotiaista henkilöautoista hylättiin 38 prosenttia.

Sähköautojen määrä katsastuksissa lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Niitä katsastettiin 15513, kun vuotta aiemmin määrä oli 7785.

Sähköautojen määräaikaiskatsastuksen hylkäysosuus nousi 18 prosentista 20 prosenttiin.

Neljä vuotta vanhoista sähköautoista katsastuksessa hylättiin 16 prosenttia. Tämä on selvästi enemmän kuin nelivuotiailla bensiinikäyttöisillä autoilla, joilla hylkäysprosentti oli 5,1, tai dieselautoilla, joilla vastaava osuus oli 11,1 prosenttia.

– Sähköautoilla hylkäyssyyt koskevat usein alustarakenteiden välyksiä, kertoo Traficomin tiedotteessa johtava asiantuntija Timo Ojala.

Hylkäykseen tai korjauskehotukseen johtaneita etuakseliston vikoja havaittiin keskimäärin yli kymmenessä katsastuksessa sataa henkilöauton katsastustapahtumaa kohden.

Rekisterikilven valon ja lähivalojen viat olivat puolestaan yleisimmät korjauskehotuksiin johtaneet vikahavainnot.

Huomionarvoista on, että etuvalojen ja lähivalojen osalta korjauskehotukseen johtaneiden vikojen määrä väheni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Seisontajarrun dynamometritesti johti myös selvästi harvemmin hylkäykseen kuin vuotta aiemmin.

– On myönteistä, että esimerkiksi etuvalojen ja lähivalojen korjauskehotukset sekä seisontajarrun dynamometritestin hylkäykset ovat vähentyneet. Tämä viittaa siihen, että autoilijan pienikin valmistautuminen ennen katsastusta voi vaikuttaa lopputulokseen, Ojala kertoo.

– Ajoneuvon kunto vaikuttaa suoraan liikenneturvallisuuteen. Katsastuksissa havaitut viat liittyvät edelleen useimmiten etuakselistoon. Valojen ja näkyvyyden puutteet johtavat puolestaan edelleen moniin korjauskehotuksiin. Katsastus varmistaa, että tiellä liikkuu turvallisia ja teknisesti kunnossa olevia ajoneuvoja, sanoo Ojala.

Traficomin henkilöautojen mallisarjakohtainen katsastustilastointi kattaa tällä hetkellä 4–20 vuoden ikäiset henkilöautot. Aikaisemmin tiedot julkaistiin 3–15-vuotiaista autoista, mutta katsastusaikavälien muutosten myötä tarkasteluväliä on laajennettu. Laajempi tarkastelujoukko antaa paremman kuvan määräaikaiskatsastettavien henkilöautojen vikojen laadusta suhteessa liikenteessä oleviin ajoneuvoihin.

– Mallisarjakohtaiset vikatiedot löytyvät tilastotietokannasta, mikäli tilastovuoden aikana kyseisen mallisarjan osalta on kertynyt vähintään 100 katsastustapahtumaa. Hylkäykseen johtaneissa syissä tilastoissa on mukana viat, joita on esiintynyt vähintään kymmenen kertaa tai joiden osuus on ollut vähintään yksi prosentti mallisarjan kaikista katsastuksista saman vuoden aikana, kertoo Traficomin eritysasiantuntija Antti Halmetoja.

Henkilöautojen lisäksi Traficom on julkaissut katsastustietoja myös muiden määräaikaiskatsastettavien ajoneuvojen osalta. Julkaistavat tiedot sisältävät ajoneuvoluokittain ja käyttövoimittain hylättyjen ja hyväksyttyjen määräaikaiskatsastusten lukumäärät ajoneuvon iän mukaan.